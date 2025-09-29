Një person ne Lybeniq të Pejës humb jetën tragjikisht në një pus uji

Një ngjarje tragjike ka ndodhur pasditen e së dielës në fshatin Lybeniq të Pejës, ku një person ka humbur jetën pasi ka rënë në një pus gjatë punës për pastrimin e tij. Lajmi është konfirmuar nga Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës, i cili ka dhënë detaje mbi operacionin e ndërlikuar të nxjerrjes së trupit.
Sipas njoftimit të ShKShMK-së, thirrja për ndihmë ishte pranuar nga Policia e Kosovës, e cila ka raportuar për një aksident në fshatin Lybeniq, komuna e Pejës.
“Skuadrat e ShKShMK-së janë nisur menjëherë drejt vendit të ngjarjes për të filluar operacionin. Në vendngjarje ishin të pranishëm Policia e Kosovës, njësitet e zjarrfikësve dhe emergjencave. Një person kishte rënë në pus gjatë punës për pastrimin e tij,” thuhet në njoftimin zyrtar.
Operacioni për nxjerrjen e trupit të pajetë ka zgjatur disa orë, për shkak të kushteve të vështira brenda pusit, duke përfshirë thellësinë, mungesën e oksigjenit dhe praninë e gazrave të rrezikshëm.
“Për shkak të thellësisë, pranisë së gazrave dhe mungesës së oksigjenit, operacioni kërkoi koordinim të ngushtë ndërmjet të gjitha palëve kompetente për nxjerrjen e viktimës,” thekson ShKShMK.
Trupi i viktimës u nxor me sukses falë bashkëpunimit ndërmjet Shërbimit të Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës dhe kompanisë së Kërkim-Shpëtimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës.
“U realizua me sukses operacioni për nxjerrjen e trupit të pajetë të viktimës nga pusi në Lybeniq të Pejës,” thuhet më tej në komunikatë.
Në fund, Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës ka shprehur ngushëllimet më të thella për familjarët e viktimës.
“Ngushëllime familjarëve të viktimës,” përfundon njoftimi.
Autoritetet nuk kanë bërë të ditur ende identitetin e viktimës, ndërsa rrethanat e plota të aksidentit pritet të sqarohen nga hetimet që janë në zhvillim.