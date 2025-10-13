Një pjesë e të burgosurve palestinezë të liruar nga Izraeli mbërrijnë në Gaza

Një pjesë e të burgosurve palestinezë të liruar nga Izraeli si pjesë e fazës së parë të marrëveshjes së shkëmbimit të pengjeve kanë mbërritur në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Të burgosurit palestinezë të liruar u transferuan në spitalin “Nasser” në jug të Rripit të Gazës për kontrolle mjekësore. Disa nga të burgosurit palestinezë të liruar nga Izraeli nga burgu “Ofer” si pjesë e fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza kanë mbërritur gjithashtu në Ramallah.
Hamasi dorëzoi 20 pengje izraelite te delegacionet e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC) si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit dhe shkëmbimit të pengjeve në Gaza, duke liruar të gjithë të burgosurit izraelitë të mbijetuar.
Izraeli gjithashtu liroi 96 të burgosur palestinezë, përfshirë ata të dënuar me burgim të përjetshëm, gjatë fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza.
Zyra e medias për të burgosurit palestinezë publikoi një listë prej 250 palestinezësh të dënuar me burgim të përjetshëm që Izraeli do t’i lirojë si pjesë e armëpushimit si dhe të 1.718 personave që ka arrestuar në Gaza që nga tetori 2023.
– Marrëveshja për armëpushim në Gaza dhe shkëmbimin e pengjeve
Më 9 tetor, presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi se Izraeli dhe Hamasi kishin miratuar fazën e parë të planit të armëpushimit në Gaza gjatë negociatave të vazhdueshme në Egjipt.
Marrëveshja u nënshkrua në Egjipt ku po zhvilloheshin negociatat dhe hyri në fuqi në orët e para të 10 tetorit me miratimin e qeverisë izraelite.
Pasi ushtria izraelite u tërhoq nga “vija e verdhë” siç përcaktohej në marrëveshje, armëpushimi në Rripin e Gazës u njoftua se hyri në fuqi në orën 12:00 sipas kohës lokale të po asaj dite.
Në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës nga 8 tetori 2023 deri në marrëveshjen e armëpushimit, u vranë 67.682 palestinezë dhe u plagosën 170.033 të tjerë.