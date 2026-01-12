Një proteinë në gjak mund të hapë rrugë të reja për trajtimin e presionit të gjakut dhe diabetit

Proteinat që qarkullojnë në gjak po shndërrohen në një mjet kyç për të kuptuar më mirë sëmundjet kronike.
Ndryshe nga gjenet, të cilat tregojnë rreziqe të trashëguara, proteinat ofrojnë informacion në kohë reale për proceset që ndodhin në organizëm, përfshirë mënyrën si trupi rregullon energjinë dhe zhvillon sëmundje si diabeti apo problemet kardiovaskulare, sipas “The Independent”.
Një studim i ri, i botuar në revistën “Circulation: Genomic and Precision Medicine” ka analizuar lidhjen mes proteinave të gjakut dhe shëndetit të zemrës. Studiuesit shqyrtuan mbi 45 mijë mostra gjaku nga databaza britanike UK Biobank, duke matur nivelet e disa proteinave që ndikojnë drejtpërdrejt në presionin e gjakut dhe funksionin e zemrës.
Rezultatet treguan se nivelet e këtyre proteinave ndryshojnë ndjeshëm nga një individ te tjetri, në varësi të moshës, gjinisë, stilit të jetesës, përdorimit të barnave dhe prejardhjes.
Kjo përforcon idenë se trajtimet standarde nuk funksionojnë njësoj për të gjithë dhe se mjekësia duhet të bëhet më e personalizuar.
Vëmendje të veçantë mori proteina ACE2, e njohur gjerësisht gjatë pandemisë COVID-19. Përveç rolit të saj në infeksionet virale, ACE2 ndihmon në relaksimin e enëve të gjakut duke neutralizuar substanca që shkaktojnë ngushtimin e tyre, çka kontribuon në uljen e presionit arterial.
Tek personat me presion të lartë të gjakut ose diabet të tipit 2, nivelet e ACE2 rezultuan më të larta, veçanërisht te gratë.
Sipas studiuesve, ky mund të jetë një mekanizëm mbrojtës i organizmit, një përpjekje natyrore për të kundërshtuar efektet e këtyre sëmundjeve, transmeton ATSh.
Ky zbulim mund të ndikojë në mënyrën se si përdoren barnat për hipertensionin.
Aktualisht, shumë terapi fokusohen në bllokimin e proteinës ACE1, ndërsa ACE2 vepron në drejtim të kundërt. Balanca mes këtyre dy proteinave mund të përcaktojë se cili trajtim është më efektiv për secilin pacient.
Studiuesit sugjerojnë se në të ardhmen, rritja e kontrolluar e niveleve të ACE2, përmes barnave ekzistuese si metformina apo terapive të reja, mund të hapë rrugë për trajtime më të sigurta dhe më efikase të presionit të gjakut dhe diabetit.