Një punëtor ka humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur të enjten në një sulm ndaj një rafinerie nafte në rajonin Xhazan të Arabisë Saudite, njoftoi Ministria e Energjisë, transmeton Anadolu.
Një burim zyrtar në ministri tha në një deklaratë se një “predhë ajrore armiqësore” goditi rafinerinë, duke shkaktuar zjarr dhe pezullimin e përkohshëm të disa operacioneve në objekt. Zjarri është vënë nën kontroll, tha burimi.
Sipas të dhënave paraprake, nga sulmi ka humbur jetën një punëtor nga Nepali, ndërsa disa punëtorë të tjerë të kombësive të ndryshme kanë pësuar lëndime të shkallëve të ndryshme të rënda.
Të plagosurit po marrin kujdesin e nevojshëm mjekësor, shtoi burimi, duke shprehur ngushëllime për familjen e viktimës dhe duke u uruar të plagosurve shërim të shpejtë.
Ekipet e emergjencës dhe ato teknike të specializuara kanë nisur menjëherë punën pas sulmit.
Po vijojnë përpjekjet për të përfunduar vlerësimin e dëmeve dhe për të verifikuar sigurinë e objekteve, në koordinim me autoritetet përkatëse, tha burimi.
Ministria nuk identifikoi palën përgjegjëse për sulmin dhe as nuk specifikoi numrin e punëtorëve të plagosur.
Më herët të enjten, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, tha se rebelët Huthi kishin sulmuar rafinerinë e naftës në Xhazan.
Më vonë, koalicioni njoftoi se kishte shkatërruar një platformë për lëshimin e raketave balistike në provincën Al Hudaydah, në perëndim të Jemenit, për të cilën tha se ishte përdorur në sulmin ndaj rafinerisë.
Sulmi vjen në një kohë të përshkallëzimit të armiqësive mes rebelëve Huthi dhe koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, përfshirë sulmet ndaj aeroporteve dhe objekteve energjetike saudite.
Armiqësitë mes forcave qeveritare jemenase dhe rebelëve Huthi u intensifikuan sërish në korrik, pas një periudhe qetësie relative që kishte nisur në vitin 2022.