Një Ramazan në Gaza pa qindra imamë të vrarë nga ushtria izraelite

Disa nga emrat e shquar të mendimit islam që u shuan nën gjenocidin dyvjeçar
Muaji i shenjtë mysliman i Ramazanit ka mbërritur në Rripin e Gazës pa qindra imamë, predikues dhe mësues të Kuranit që u vranë gjatë agresionit të Izraelit kundër Rripit, duke lënë qindra xhami në rrënoja dhe duke përmbysur traditat që palestinezët i kanë lidhur prej kohësh me muajin e agjërimit.
Palestinezët thonë se u mungojnë imamët që dikur drejtonin lutjet, jepnin predikimet e së premtes dhe ofronin mësime fetare që formësonin jetën shpirtërore dhe shoqërore në enklavë.
Banorët e Gazës tani luten në tenda prej druri dhe plastike të ngritura mbi ose pranë rrënojave të xhamive të shkatërruara, ose brenda ndërtesave pjesërisht të dëmtuara me mure të çara.
Sipas Ministrisë së Vakëfeve dhe Çështjeve Fetare të Gazës, Izraeli vrau 312 imamë gjatë agresionit gjenocidal dyvjeçar në Rrip, dhe shkatërroi plotësisht 1,050 nga 1,275 xhami dhe shkatërroi pjesërisht 191.
Identiteti fetar
Ismail Al-Thawabteh, drejtor i përgjithshëm i Zyrës Qeveritare të Medias për Gazën, tha se Izraeli shënjestroi “simbolet fetare dhe shoqërore që luajtën një rol kyç në forcimin e paqes shoqërore dhe forcimin e vlerave shpirtërore”.
“Këtë Ramazan, popullit palestinez i mungojnë dhjetëra zëra që dikur i gjallëronin netët e tyre dhe i mbushnin xhamitë e tyre me nderim dhe besim”, tha Ismail.
“Pavarësisht humbjeve të mëdha, palestinezët vazhdojnë të mbajnë lutjet e tyre dhe të kryejnë ritualet e tyre në xhamitë e mbetura ose në strehimore dhe tenda, duke pohuar respektimin e tyre për të drejtën për të adhuruar dhe praktikuar ritet e tyre fetare të garantuara nga ligji ndërkombëtar humanitar”, tha Ismail.
Mendimtarë të shquar të vrarë
Ushtria izraelite vrau disa studiues të shquar muslimanë gjatë agresionit të kaluar:
Yousef Salama ishte një nga studiuesit e shquar fetarë palestinezë. Salama e filloi karrierën e tij si mësues dhe imam përpara se të mbante poste administrative në Ministrinë e Vakëfit dhe Çështjeve Fetare të Gazës.
Salama shërbeu gjithashtu si predikues në Xhaminë Al-Aksa në Jerusalemin Lindor të pushtuar për dhjetë vjet, nga viti 1997 deri në vitin 2007, dhe ishte zëvendëskryetar i Këshillit Suprem Islam në Jerusalem gjatë asaj periudhe.
Ushtria izraelite vrau Sheikh Salaman më 31 dhjetor 2023, gjatë një sulmi ajror në shtëpinë e tij në kampin e refugjatëve Maghazi në Gazën qendrore.
Wael Al-Zard shërbeu si imam i Xhamisë së Madhe Omari në Qytetin e Gazës dhe i Xhamisë Al-Mahatta në lagjen Al-Daraj. Zard punoi si profesor universiteti në Kolegjin Universitar të Shkencave të Aplikuara dhe më parë dha mësim në Universitetin e Hapur Al-Quds dhe në Universitetin Islam të Gazës.
Ai mori diplomën master në studimet e hadithit në vitin 2001 dhe më vonë mori doktoraturën nga Universiteti Ain Shams në Egjipt.
Izraeli shënjestroi shtëpinë e tij në Qytetin e Gazës më 13 tetor 2023. Ai vdiq nga plagët e marra dy ditë më vonë.
Walid Owaida ishte anëtar i degës palestineze të Unionit Ndërkombëtar të Dijetarëve Myslimanë dhe drejtor i përgjithshëm i mësimit përmendësh të Kuranit në Ministrinë e Vakëfeve në Gaza.
Ai mban një doktoraturë në hadith dhe shkencat e tij dhe la “një gjurmë në përhapjen e njohurive islame dhe udhëzimin e brezave drejt vlerave islame“, sipas një deklarate të mëparshme nga unioni.
Një sulm izraelit goditi shtëpinë e tij në lagjen Sabra të Qytetit të Gazës, duke e vrarë atë më 12 nëntor 2024.
Nael Masran ishte i njohur për predikimet e tij duke i nxitur palestinezët të qëndronin të duruar dhe të palëkundur gjatë luftës izraelite përpara se ai dhe familja e tij të vriteshin kur një sulm izraelit goditi tendën e tij në Khan Younis në Gazën jugore më 30 maj 2025. /tesheshi