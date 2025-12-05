Një rregull për myslimanët: Si debati mbi islamofobinë në Britani ekspozon një standard të dyfishtë

Britania e Madhe prej kohësh e ka njohur antisemitizmin si një formë racizmi. Atëherë pse, pas gati një dekade, islamofobia ende trajtohet si një mjet politik?
Adresimi i të gjitha formave të racizmit ka të bëjë me trajtimin e çdo qenieje njerëzore në mënyrë të barabartë dhe të drejtë, jo me trajtimin e veçantë të një komuniteti ndaj një tjetri. Andaj, politikat publike duhet të bazohen në drejtësi për të gjithë.
Në vitin 2018, Grupi Parlamentar Ndërpartiak mbi Myslimanët Britanikë (APPG), një forum ndërpartiak deputetësh dhe lordësh që këshillon Parlamentin për çështjet që prekin myslimanët në Mbretërinë e Bashkuar, zhvilloi konsultime të shumta dhe hartoi një përkufizim pune për islamofobinë.
Ky përkufizim e njohu islamofobinë si një formë racizmi në mënyrën se si shprehet, me myslimanët që trajtohen si një grup homogjen me tipare dhe asociacione negative të caktuara.
Në thelb, islamofobia do të thotë gjykim, çnjerëzim ose diskriminim ndaj myslimanëve bazuar në paraqitje, veshje ose identitet fetar.
Gratë myslimane shpesh përballen me kërcënime dhe fyerje në hapësira publike, përfshirë transportin publik, rrugët dhe dyqanet. Sulmet e zakonshme fizike përfshijnë pështymën, shtyrjen, shuplakën dhe heqjen me forcë të veshjeve të tyre, të tilla si hixhabi.
Është investuar shumë energji për ta turbulluar ujin. Qeveria ngriti një grup pune të kryesuar nga Dominic Grieve KC, duke u përpjekur ta ngatërrojë islamofobinë me ligje blasfemie ose kufizime të lirisë së shprehjes.
Por të jemi të qartë: islamofobia nuk ka të bëjë me teologjinë. Ajo ka të bëjë me shënjestrimin e individëve ose grupeve bazuar në paragjykim ose urrejtje ndaj identitetit të perceptuar mysliman.
Disa pyesin pse nevojitet një përkufizim mbi të gjitha. Sepse pa e përkufizuar diçka, ajo nuk mund të zbulohet, monitorohet ose sfidohet në mënyrë efektive.
Përkufizimet jo-statutore janë gjithashtu mjete praktike që ndihmojnë në luftimin e çështjeve të racizmit jashtë sistemit ligjor, si përmes edukimit proaktiv në shkolla, monitorimit të barazisë dhe praktikave të punësimit për të parandaluar diskriminimin, urrejtjen dhe paragjykimin në radhë të parë.
Që nga hartimi i përkufizimit të APPG-së, më shumë se 800 akademikë, grupe komunitare, parlamentarë dhe autoritete lokale e kanë mbështetur atë. Çdo parti e madhe politike e adoptoi atë, përveç Partisë Konservatore atëhere në pushtet, e cila e refuzoi përkufizimin dhe më vonë shkarkoi këshilltarin që kishte caktuar për të propozuar një alternativë.
Prandaj, është jashtëzakonisht zhgënjyese që, pas fitores në Zgjedhjet e Përgjithshme 2024, Laburistët u tërhoqën nga angazhimi i tyre i mëparshëm për përkufizimin e APPG-së.
Në mars të këtij viti, ministrat laburistë emëruan një Grup të Pavarur Pune, sërish të kryesuar nga Dominic Grieve KC dhe katër ekspertë myslimanë të pavarur, për të rekomanduar një përkufizim të ri për shqyrtim dhe vendimmarrje nga ministrat. Grupi i dorëzoi rekomandimet në fillim të tetorit, por deri në momentin e shkrimit, qeveria nuk i ka publikuar ende as ato, as përgjigjen e saj.
Ndërkohë, zyrtarë të paautorizuar në Ministrinë e Strehimit, Komuniteteve dhe Qeverisjes Lokale raportohet se kanë rrjedhur pjesë të rekomandimeve tek media të djathta armiqësore, duke nxitur një valë spekulimesh të dëmshme, të keqinformuara dhe shpesh të pandershme javët e fundit.
Myslimanët britanikë nuk janë të huaj ndaj vëzhgimit të standardeve të dyfishta në jetën publike dhe mediat, por javët e fundit kanë parë nivele të papara të gaslighting-ut.
Islamofobia arriti nivele rekord vitin e kaluar. Myslimanët janë sulmuar fizikisht; xhamitë janë shënjestruar në incidente terroriste, megjithatë rrallë marrin hapësirë në faqet e para të gazetave. Dhuna kundër myslimanëve është normalizuar, madje edhe në media kryesore.
Statistikat e Ministrisë së Brendshme për vitin deri në mars 2025 tregojnë se myslimanët përbëjnë 45 për qind të të gjitha krimeve të urrejtjes me motiv fetar, të ndjekur nga hebrenjtë me 29 për qind.
Ky realitet i ashpër e bën të qartë se ka një nevojë urgjente për një përkufizim të qartë dhe të saktë që të adoptohet nga qeveria dhe shoqëria britanike në përgjithësi.
Krahasoni këtë me adoptimin e shpejtë nga qeveria të përkufizimit të Aleancës Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaustit (IHRA) për antisemitizmin në vitin 2016, i cili që atëherë është kritikuar për ngatërrimin e kritikës ndaj Izraelit me antisemitizmin.
Sipas Bibliotekës së Dhomës së Komunave, Sajid Javid, Sekretari i Komuniteteve në atë kohë, iu referua përkufizimit të IHRA-së si të rëndësishëm për të kuptuar se si shfaqet antisemitizmi në shekullin XXI, “sepse ai jep shembuj të llojeve të sjelljeve që, në varësi të rrethanave, mund të përbëjnë antisemitizëm”. Ekzistojnë edhe përkufizime të tjera të antisemitizmit, si Deklarata e Jeruzalemit e vitit 2020 mbi Antisemitizmin.
Nëse MB-ja mund të adoptonte përkufizimin e IHRA-së brenda pak muajsh, pse përkufizimi i islamofobisë mbetet i pazgjidhur pas gati një dekade?
Mjafton të imagjinohen këto deklarata të aplikuara ndaj çdo grupi tjetër fetar.
Titujt dhe citatet e mëposhtme reale rreth myslimanëve janë shfaqur kohët e fundit në mediat dhe diskursin politik kombëtar:
1. Islami ka qenë një problem në Britani për një kohë të gjatë. Është koha të përballemi.
2. Islami politik është një problem në rritje në këtë vend.
3. Plani i qeverisë për një përkufizim të “të ashtuquajturës islamofobi” do t’i bëjë ndarjet në shoqërinë tonë më të këqija, jo më të mira.
4. Përkufizimi i islamofobisë është një gjë me të vërtetë idiote.
5. Një përkufizim zyrtar i islamofobisë nuk nevojitet sepse ka tashmë mbrojtje ligjore për myslimanët.
6. Nëse qeveria vazhdon me adoptimin e një përkufizimi të islamofobisë, këshillojmë që kjo të jetë subjekt i një konsultimi të plotë publik në mënyrë që të merren parasysh të gjitha rreziqet dhe përfitimet e mundshme.
7. Përkufizimi i islamofobisë “rrezikon të dëmtojë ligjin kundër terrorizmit”.
8. Laburistët “shkatërrojnë përkufizimin e islamofobisë” mes shqetësimeve për lirinë e shprehjes.
9. Vdekshmëria e akuzave për “islamofobi”.
10. Disa mbështetës të një përkufizimi zyrtar të islamofobisë “duan ta përdorin atë për të minuar ligjet kundër terrorizmit dhe politikën e jashtme të Britanisë”.
Për pak, imagjinoni këto rreshta të shkruara me fjalën Islam të zëvendësuar me Judaizëm ose Sikhizëm. Megjithatë, kur drejtohen ndaj myslimanëve, deklarata të tilla trajtohen si debat legjitim dhe jo si standarde të dyfishta të qarta.
Qeveria duhet të veprojë tashmë me transparencë duke publikuar të plota rekomandimet e Grupit të Pavarur të Punës. Teksa humbet nëpër zhurmë çështja e vërtetë: siguria e komunitetit dhe barazia, jo kalkulimet politike apo narrativat mediatike.
Deri sa islamofobia të njihet dhe përkufizohet me të njëjtin seriozitet si format e tjera të racizmit, Britania do të vazhdojë të predikojë barazi ndërsa praktikon standarde të dyfishta.
Nga Naomi Green