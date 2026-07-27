Një sinjal nga Tajlanda për atë që mund t’i ndodhë Shqipërisë nën dyndje izraelite

Ky duhet të jetë debati i ditës çdo ditë, krahas flamës së shpopullimit
Ajo që ka ndodhur së fundi në Tajlandë duhet të përbëjë një alarm për Shqipërinë, për flamën që e pret me hapjen e dyerve për izraelitët. Dhe kjo tashmë nuk është teori konspiracioni; ata po vijnë vrullshëm, me në sfond deklarime të hapura dhe shqetësuese nga kryeministri Rama, siç ishte e fundit, “sa më shumë izraelitë të vijnë, aq më mirë është”. Po pse është më mirë dhe se si e provon ai këtë gjë, nuk preferoi ta thoshte. E kundërta, përvoja e rëndë jo vetëm e Palestinës por dhe e çdo vendi ku ata janë ngulitur, sot e në histori, tregon për belatë që kanë mbjellë për popujt mes së cilëve janë vendosur.
Dhe ky duhet të jetë debat kryesor në Shqipëri, ku paralel me shpopullimin e Shqipërisë, në horizont po shfaqen kolonë izraelitë. Kujtoni për këtë ftesën e Ramës në Knesset për të gjitha kategoritë e izraelitëve që janë të mirëseardhur në Shqipëri.
Dhe nuk jemi në një kohë që ata po persekutohen; jemi në kohën kur ata, pasi kanë shkaktuar e po shkaktojnë një nga tragjeditë më të mëdha njerëzore në Palestinë, për më tepër ndaj një populli që dikur i mirëpriti dhe jua hapi dyert, tashmë kërcënojnë dhe vetë botën me psikozën e tyre të tmerrshme për të qenë sundues të saj në emër të sajesës raciste “popull i zgjedhur”.
Dhe ja ç’ndodhi së fundi në Tajlandë, aty ku është vendosur një komunitet izraelitësh, siç po tentojnë të vendosen dhe në Shqipëri:
Aty, zv/ministri i Brendshëm, së bashku me një shpurë zyrtarësh, po kryente një inspektim në terren në zonën Patong.
Ekipi po kontrollonte për veprimtari biznesi të palicencuara, pjesë e kontrollit të qeverisë ndaj të operacioneve të drejtuara nga jashtë.
Dhe ndodhi ajo që më pas u bë virale. Një person nga brenda Shtëpisë Chabad të asaj zone, një qendër izraelitësh, u tha zyrtarëve tajlandezë se po qëndronin në “territorin izraelit. “Përgjigja e zv/ministrit ishte rrufe: “Kjo është Tajlanda dhe askush nuk ka të drejtë të pretendojë sovranitet mbi territorin tajlandez”.
Ai theksoi se qeveria nuk diskriminon asnjë kombësi, burim kapitali apo feje. Të huajt mbeten të lirë të jetojnë, të adhurojnë dhe të bëjnë biznes në Tajlandë, tha ai, për sa kohë që ata ndjekin të njëjtat ligje si gjithë të tjerët
Po çfarë është Shtëpia Chabad?
Shtëpia Chabad në Patong është një nga gjashtë ose shtatë qendrat e operuara nën Fondacionin Chabad të Tajlandës, me degë në Bangkok, Chiang Mai, Koh Pha Ngan, Mae Hong Son dhe Phuket. Qendrat organizojnë shërbime dhe festivale fetare hebraike dhe ofrojnë ushqim kosher dhe mbështetje strehimi për udhëtarët izraelitë.
Autoritetet tajlandeze kanë vizituar qendrën e Patong-ut disa herë më parë. Zyrtarët thonë se liria fetare është plotësisht e mbrojtur sipas kushtetutës, por ata kanë paralajmëruar qendrën se veprimtaritë e saj duhet të qëndrojnë brenda ligjit tajlandez dhe nuk mund të përdoret si një front për marrëveshje të palicencuara biznesi.
Ky zhvillim në Tajlandën e largët na sjell në vëmendje atë që po ndodh në Shqipëri. Nisi me “shtetin bektashi”, me sinjale të qarta që do ishte një vatër izrealite dhe po vijon me të tjera zhvillime pas së cilave janë ata, ku dukshëm e ku padukshëm. Dukshëm, ata kanë marrë role në sigurinë kombëtare, në të dhëna sensitive, në shëndetësi, bujqësi e ushtri.
Dhe nuk duhet të ketë asnjë frustrim si vetëfrenim për ta denoncuar e kundërshtuar këtë që po ndodh me Shqipërinë para se të jetë vonë, sado që do nisë të përdoret arma e ndyrë verbale e antisemitizmit. Të jesh kundër Izraelit dhe izraelitëve sot, është njesësoj si të ishe e të ishe e të jesh kundër nazistëve. Pikë.
Në një tjetër qasje krahasuese, miqtë më të mëdhenjë të Izraelit në Ballkan janë serbët, të ngjashëm me ta në psikologji vetëviktimizuese e gjenocidiste dhe dihet pse. Dhe kush është mik me serbët, nuk ka kurrë mundësi t’i dojë shqiptarët. Më keq akoma, izraelitët nuk duan askënd, nganjëherë as veten e tyre, veç atyre që ju vijnë pas avazit…si vasalë. Ata nuk i duan, por thjesht i përdorin. Siç kryeministrin tonë, tashmë një vasal me turp i tyre që po e shndërron dhe në tradhëtar kombëtar. /tesheshi