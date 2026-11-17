Një grevë 24-orëshe hekurudhore solli pothuajse bllokim të rrjetit të udhëtarëve të Madridit të martën dhe ndërpreu shërbimet në të gjithë Spanjën pasi sindikatat kërkuan përmirësime të sigurisë pas dy përplasjeve vdekjeprurëse të trenave, transmeton Anadolu.
Më shumë se 1.5 milionë pasagjerë të rregullt hekurudhor u përballën me ndërprerje pasi greva filloi në mesnatë, raportoi e përditshmja spanjolle “El Pais”. Sindikatat i bënë thirrje stafit të operatorit shtetëror hekurudhor “Renfe”, operatorëve të shpejtësisë së lartë “Iryo” dhe “Ouigo” si dhe disa kompanive të mallrave që t’i bashkohen grevës.
“Renfe” akuzoi makinistët për dështimin në përmbushjen e kërkesave minimale të shërbimit, duke thënë se 97 për qind e trenave të udhëtarëve të Madridit që kërkoheshin për të lëvizur gjatë orëve të pikut të mëngjesit ishin anuluar.
Në rrjetin e udhëtarëve Rodalies të Katalonjës, 40 për qind e trenave që do të lëviznin sipas orarit të grevës gjithashtu nuk arritën të largoheshin nga stacionet e tyre. “Renfe” këshilloi pasagjerët të kërkojnë transport alternativ.
Burime nga sindikata e makinistëve të trenave SEMAF thanë për “El Pais” se makinistë nuk i kishin marrë detyrat e tyre personalisht, pasi sindikata tha se e kërkonin rregullat. Ai fajësoi trajtimin e grevës nga “Renfe” për ndërprerjen e madhe.
Largimi goditi edhe udhëtimet në distanca të gjata.
Operatorët kishin shkurtuar tashmë 90 nga 312 nisjet e planifikuara me shpejtësi të lartë nga orari i së martës. Renfe tha se një shtesë pre 12 për qind të shërbimeve të saj me shpejtësi të lartë dhe në distanca të gjata që kërkoheshin për të drejtuar u anuluan.
Sindikatat thonë se qeveria ka dështuar në përmbushjen e angazhimeve që ka marrë në shkurt pas aksidentit të 18 janarit në Adamuz, në Spanjën jugore, i cili vrau 46 persona. Një përplasje e dytë vdekjeprurëse në Urda më 28 tetor e cila u mori jetën 69 personave, solli sërish kërkesa për të ndërmarrë masa.
Greva e sotme pason një grevë të makinistëve më 10 nëntor, e cila gjithashtu ndërpreu në masë të madhe shërbimet e trenave të udhëtarëve në Madrid dhe Barcelonë.