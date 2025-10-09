Një ushtar sirian i vrarë dhe disa të tjerë të plagosur në sulmet e SDF-së në Halep pavarësisht armëpushimit

Një ushtar sirian është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur në sulme të Forcave Demokratike të Sirisë (SDF) në Halep, në veriun e Sirisë, duke shënuar një shkelje tjetër të një marrëveshjeje armëpushimi, njoftoi Ministria e Mbrojtjes, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të Drejtorisë së Medias dhe Komunikimeve të ministrisë, të cituar nga Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA), thuhej se forcat e SDF-së sulmuan pozicionet e ushtrisë pranë Digës Tishrin në lindje të Halepit.
Ministria akuzoi SDF-në për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit më shumë se dhjetë herë brenda më pak se 48 orëve dhe për sulme ndaj pozicioneve të ushtrisë përgjatë vijave të dislokimit në lindje të Halepit.
“SDF-ja vazhdon operacionet e fortifikimit dhe ndërtimit të pozicioneve mbrojtëse në të gjitha drejtimet, dhe kemi vëzhguar thirrje që nxisin veprime kundër ushtrisë dhe forcave të sigurisë në Halep”, thuhet në deklaratë.
Të hënën, ministri i Mbrojtjes Murhaf Abu Qasra dhe komandanti i SDF-së, Mazlum Abdi, ranë dakord për një armëpushim të menjëhershëm në veriun dhe verilindjen e Sirisë pas përleshjeve të armatosura në lagjet Al-Ashrafiyah dhe Sheikh Maqsoud në Halep.
SDF-ja dominohet nga grupi terrorist YPG, dega siriane e organizatës terroriste PKK.
Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi për një marrëveshje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke theksuar integritetin territorial të vendit dhe duke refuzuar çdo synim separatist. Megjithatë, grupi e ka shkelur marrëveshjen disa herë.