Një ushtar u vra dhe një tjetër u plagos nga shpërthimi i një mine tokësore në lindje të Sirisë

Një ushtar sirian është vrarë dhe një tjetër është plagosur pasi një minë tokësore shpërtheu në një zonë rurale të provincës Deir ez-Zor, në lindje të Sirisë, transmeton Anadolu.
Duke cituar departamentin për media të Ministrisë së Mbrojtjes, televizioni sirian Al-Ikhbariya raportoi se viktimat u regjistruan teksa ushtarët po “punonin për çmontimin e mbetjeve të regjimit të rrëzuar” në zonën e Mayadinit.
Minat tokësore dhe mjetet e pashpërthyera të mbetura nga lufta që shpërtheu në vitin 2011 vazhdojnë të shkaktojnë viktima në mbarë Sirinë.
Konflikti vrau qindra mijëra njerëz, zhvendosi miliona të tjerë dhe shkatërroi infrastrukturën e vendit, përpara rënies së regjimit të Asadit më 8 dhjetor të vitit 2024.
Autoritetet siriane dhe organizatat ndërkombëtare vazhdojnë përpjekjet për lokalizimin dhe çminimin e zonave të prekura nga minat tokësore dhe mjetet e pashpërthyera në disa pjesë të vendit.