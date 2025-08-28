Një vajzë 14-vjeçare gjermane u arrestua në një tubim pro-palestinez të mbajtur në Berlin

Një vajzë 14-vjeçare gjermane u mor në paraburgim gjatë një tubimi solidariteti pro-palestinez në Berlin, transmeton Anadolu.
Mediat lokale raportuan se Alicia Angelique Muller, 14-vjeç, ishte arrestuar më parë në disa raste në tubime të ngjashme të organizuara në kryeqytetin gjerman.
Protestuesit që filmuan incidentin me kamera shprehën kundërshtimet e tyre verbalisht.
Izraeli ka vrarë gati 63.000 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.