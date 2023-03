Një veturë e braktisur “Austin Healey Sprite” futet në lavazh për herë të parë në më shumë se 31 vjet

Veturat Austin Healy Sprite duken si veturat “më të lumtura”. Të ndërtuara nga viti 1958 deri në vitin 1971, të gjitha veturat duken “të qeshura”, “lozonjare” dhe “të lezetshme”. Pra, është e trishtueshme të shohësh një të tillë duke qëndruar jashtë elementëve si një kafshë në një reklamë ASPCA. Ju pothuajse mund të dëgjoni Sarah McLachlan duke kënduar në zi në sfond ndërsa ky Sprite qëndron i braktisur, duke u ndryshkur.

Për fat të mirë, djemtë në WD Detailing iu dha një mundësi për ta shpëtuar atë. Kur pronari i kantierit të skrapit pa se si e transformuan veturën e braktisur Volvo 740 disa javë më parë, atyre iu ofrua një shans për të pastruar Sprite-n dhe për ta “rikthyer” në jetë. Nëse ata mund ta bënin këtë, atëherë ata mund ta merrnin veturën falas.

Pastrimi i makinës është mjaft sfidues, por “rikthimi” i saj në jetë pas 31 vitesh? Austin Healey Sprite duket i kompletuar, me motorin dhe brendësinë e tij, që disi kanë mbetur të paprekura. Stafi i WD Detailing heq të gjitha gjethet, pluhurin dhe mbeturinat e tjera në makinë përpara se ta lajnë atë. Megjithatë, edhe para se ta ndezin makinën e larjes me presion, ata hasin në një problem me heqjen e sediljeve.

Kjo makinë ka shumë të ngjarë të ishte një makinë e përdorur pjesë ose një projekt pasioni i dikujt që kishte shumë para dhe kohë të lirë. Edhe pastrimi i makinës kërkon metoda jokonvencionale. Larja me presion heq vetëm një pjesë të papastërtive, kështu që ekipi i drejtohet heqjes së pjesës tjetër me letër zmerile.

Përfundimisht, ndotja është zhdukur dhe boja e kuqe e Sprite shkëlqen përsëri, të paktën pjesët që nuk janë ndryshkur. Duke kaluar në hapësirën e motorit, rrotat dhe brendësinë, makina merr një pastrim të thellë.

Është e mahnitshme të shohësh makinën të pastruar dhe të transformuar nga një “fole miu” në një veturë të paprekur dhe me pamje të këndshme, për të cilën nga Motor1 shkruajnë se shpresojnë se përfundimisht do të marrë shtëpinë që meriton.