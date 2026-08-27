Njohja e Izraelit është një kusht: Trump i dërgon Kongresit marrëveshjen bërthamore me Arabinë Saudite

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Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i ka dërguar Kongresit për shqyrtim një marrëveshje për energjinë bërthamore civile me Arabinë Saudite, duke e bërë miratimin e saj të kushtëzuar me normalizimin e marrëdhënieve të mbretërisë me Izraelin.
Marrëveshja u arrit në korrik të këtij viti dhe do t’u lejonte kompanive amerikane të eksportonin teknologji bërthamore civile në Arabinë Saudite. Marrëveshja iu dërgua Kongresit të hënën, tha një zyrtar amerikan për Reuters të martën, duke folur në kushte anonimiteti.
Ambasada saudite në Uashington nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.
“Qëndrimi i presidentit nuk ka ndryshuar – marrëveshja mund të ecë përpara vetëm nëse Arabia Saudite i bashkohet Marrëveshjeve të Abrahamit”, tha një zyrtar amerikan në një email.
Marrëveshjet e Abrahamit janë marrëveshjet për normalizimin e marrëdhënieve midis Izraelit dhe vendeve arabe dhe me shumicë myslimane, të arritura me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara. Marrëveshjet e lidhura në vitet 2020 dhe 2021 përfshinin Izraelin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin, Marokun dhe Sudanin.
Marrëveshja bërthamore tridhjetëvjeçare parashikon ndërtimin e reaktorit AP1000. Është një projekt me vlerë dhjetëra miliardë dollarë. Për këtë arsye, ky është një moment shumë delikat për Saudinë. /tesheshi