Norvegjia do të zgjerojë ndalimin e propozuar të mediave sociale për fëmijët nën 16 vjeç

Norvegjia është gati të prezantojë një ndalim të mediave sociale për fëmijët nën 16 vjeç, me qeverinë që njoftoi të hënën se po finalizon legjislacionin që do t’i paraqitet parlamentit deri në fund të vitit.
Kufizimet e propozuara do të mbulojnë gjithashtu lojërat dhe shërbimet e mesazheve online potencialisht të dëmshme, përtej platformave konvencionale të mediave sociale, tha qeveria në një deklaratë.
TikTok, Snapchat dhe Roblox, një platformë e njohur e lojërave online ku përdoruesit mund të krijojnë dhe luajnë lojëra ndërsa bashkëveprojnë me të tjerët, ka të ngjarë të bien nën ligjin e propozuar.
“Siguria e fëmijëve duhet të vijë e para”, tha Lene Vågslid, ministrja e Norvegjisë për fëmijët dhe familjet, duke shtuar se legjislacioni ishte pothuajse i përfunduar.
Kufizimet synojnë të mbrojnë fëmijët nga përmbajtja e dëmshme, tiparet që krijojnë varësi, reklamat e paligjshme dhe kontakti i padëshiruar nga të huajt.
Lojërat dhe shërbimet e mesazheve online fillimisht pritej të merrnin përjashtime të gjera, por qeveria tani ka vendosur të vlerësojë platformat bazuar në rreziqet e tyre të mundshme për fëmijët.
Kjo do të thotë që shërbimet që konsiderohen të padëmshme, të tilla si aplikacionet e mesazheve të përdorura për komunikim në shkollë, mund të mbeten të arritshme.
Vågslid tha se qeveria po mbronte gjithashtu “të drejtën e pjesëmarrjes” së fëmijëve, megjithëse njoftimi i së hënës nuk shpjegoi se si do të sigurohej kjo sipas kufizimeve të propozuara.
Kompanitë e teknologjisë do të ishin përgjegjëse për verifikimin e moshës së përdoruesve, me sisteme që kërkohen të jenë në përputhje me rregullat evropiane të mbrojtjes së të dhënave.
Qeveria laburiste e qendrës së majtë e Norvegjisë publikoi një projektligj në vitin 2025 duke propozuar një moshë minimale për mediat sociale prej 15 vjeç përpara se ta rishikonte pragun në 16 vjeç në prill të këtij viti.
Legjislacioni që atëherë i është nënshtruar konsultimeve publike në Norvegji dhe në Zonën Ekonomike Evropiane (EEA).