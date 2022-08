Novak Gjokoviq nuk do të mund të marrë pjesë në US Open për shkak të vaksinës

Tenisti serb Novak Gjokoviq nuk do të jetë në gjendje të marrë pjesë në US Open, turneun e fundit Grand Slam të sezonit, për shkak të kufizimeve të vaksinës së koronavirusit (COVID-19), transmeton Anadolu Agency (AA).

Lajmi ka ardhur nga Qendrat Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), e cila ka njoftuar se kërkesa për vaksinim vazhdon për shtetasit e huaj që duan të hyjnë në vend.

Gjokoviq, i cili kishte refuzuar të vaksinohej kundër COVID-19, në llogarinë e tij në Twitter tha: “Fatkeqësisht, nuk do të mund të udhëtoj në New York për US Open. Faleminderit për mesazhet tuaja të dashurisë dhe mbështetjes. U uroj fat bashkëlojtarëve. Do të ruaj formën dhe frymën time pozitive dhe pres mundësinë për të garuar përsëri”.

Vitin e kaluar, Gjokoviq u mund në finalen e turneut US Open nga rusi Daniil Medvedev me rezultatin 3-0.

Tenisti serb nuk ka mundur të marrë pjesë edhe në turne të tjera të mëparshme për shkak të vaksinës.

US Open 2022 do të luhet në periudhën 29 gusht-11 shtator.