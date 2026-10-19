“Nuk do t’i merrni 2500 eurot që ju premtoi Rama!”- Protestuesja përplaset me efektivët: Mashtrime! Kam punuar 5 vite në Policinë e Shtetit, s’i mora kurrë orët shtesë!

Një grua e pranishme në protestë, e cila pretendon se ka punuar për pesë vite në Policinë e Shtetit, është përplasur me efektivët e policisë në hyrje të rrugës “Myslym Shyri” në Tiranë.
Gjatë një prononcimi për mediat, ajo u shpreh se efektivët që ndodhen në vijën e parë përballë protestuesve nuk do t’i marrin 2500 eurot e premtuara nga kryeministri Edi Rama.
Ai po ashtu deklaroi se gjatë kohës kur punonte në Policinë e Shtetit, nuk ishte paguar për orët shtesë që kryente.
“Nuk keni kushte. Atë që ju premtoj sot, harrojeni se keni për ta marrë. Kam punuar orë shtesë, 12 orë, kurrë nuk i kam parë orët shtesë që premtohen nga ky kryeministër. Janë mashtrues. Është mashtrim.
Kam punuar në Policinë e Shtetit për 5 vite, është mashtrim, asnjë gjë nuk do t’ju japë. Orët shtesë që punoni si legena në rrugë, asnjëherë nuk i kam marrë. O e di unë, o s’e di asnjë. Nuk është polici kjo, janë militantët e partisë”, u shpreh ajo për mediat.
Gjatë deklaratës, gruaja u përplas edhe me efektivët, të cilët kishin ngritur një bllokadë në hyrje të rrugës “Myslym Shyri”, në kuadër të masave të marra gjatë protestës. /panorama