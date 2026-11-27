Rreth 90 koka bërthamore, raketa me rreze 4.000 kilometra dhe asnjë mbikqyrje
Ndërsa Benjamin Netanyahu ushtron presion të vazhdueshëm mbi Uashingtonin për të goditur sërish objektet bërthamore të Iranit, një raport i ri i ekspertëve amerikanë rikthen në vëmendje një prej paradokseve më të mëdha të sigurisë në Lindjen e Mesme: arsenalin bërthamor të Izraelit, i cili mbetet jashtë çdo deklarimi zyrtar dhe kontrolli ndërkombëtar.
Sipas analistëve Hans Christensen dhe Mackenzie Knight-Boyle, të Federatës së Shkencëtarëve Amerikanë (FAS), Izraeli zotëron rreth 90 koka bërthamore.
Vlerësimi, i publikuar në Bulletin of the Atomic Scientists, është i njëjtë me atë të vitit 2021, por raporti evidenton përparime të rëndësishme në modernizimin e infrastrukturës dhe sistemeve të transportimit të këtyre armëve.
Izraeli ndjek prej dekadash politikën e paqartësisë strategjike. Nuk e konfirmon, por as nuk e mohon zyrtarisht zotërimin e armëve bërthamore. Kjo e lejon të ruajë epërsinë e tij strategjike, pa u përballur me detyrimet e transparencës që do të shoqëronin një deklarim të tillë.
Dhe ironia është se, ndërsa Izraeli e paraqet programin bërthamor iranian si një kërcënim ekzistencial, vetë ka qenë shumë pranë përdorimit të armëve bërthamore gjatë një konflikti ushtarak.
Ngjarja daton në tetor 1973, gjatë Luftës së Yom Kippurit, kur forcat egjiptiane dhe siriane nisën një ofensivë të befasishme kundër Izraelit. Në ditët e para të luftës, ushtria izraelite u gjend në vështirësi serioze, veçanërisht në frontin sirian, ku forcat e blinduara po përparonin me shpejtësi.
Sipas dëshmisë së Arnon Azaryahut, këshilltar i ministrit izraelit të Sigurisë, Israel Galili, ministri i atëhershëm i Mbrojtjes, Moshe Dayan, i kërkoi kryeministres Golda Meir të shqyrtonte përgatitjet për një përdorim të mundshëm të armëve bërthamore.
Skenari nuk u konkretizua, por episodi dëshmon se edhe Izraeli e ka konsideruar përdorimin e këtij arsenali në një moment krize ekzistenciale.
Raporti i ri i ekspertëve amerikanë, ndalet veçanërisht te Qendra e Kërkimeve Bërthamore Negev, në Dimona, zemra e programit bërthamor izraelit.
Që prej vitit 2021, në këtë kompleks ka nisur një projekt i madh ndërtimi, me gërmime në disa nivele, tunele dhe struktura të reja pranë reaktorit ekzistues. Imazhet e fundit satelitore, tregojnë gjithashtu ndërtimin e një strukture të re rrethore, me përmasa të përafërta me ato të reaktorit aktual.
Megjithatë, studiuesit paralajmërojnë se këto të dhëna nuk provojnë ndërtimin e një reaktori të dytë. Një prej shpjegimeve të mundshme është përpjekja për të zgjatur jetën operative të reaktorit ekzistues, të cilin Izraeli synon ta mbajë në funksion deri në vitin 2040.
Një tjetër element i rëndësishëm janë rezervat e plutoniumit. Sipas Panelit Ndërqeveritar për Materialet e Ndarshme, deri në fillim të vitit 2025 Izraeli mund të ketë grumbulluar nga 800 deri në 1.000 kilogramë plutonium.
Teorikisht, kjo sasi do të mjaftonte për prodhimin e 160 deri në 250 bombave bërthamore. Kjo nuk do të thotë se Izraeli i zotëron aktualisht të gjitha këto armë, pasi një pjesë e materialit mund të mbahet si rezervë strategjike.
Ajo që e bën arsenalin izraelit veçanërisht të rëndësishëm, është shumëllojshmëria e mjeteve për transportimin e armëve bërthamore. Sipas vlerësimeve të FAS, Izraeli mund të ketë deri në 50 raketa balistike Jericho, të shoqëruara nga 25 deri në 50 platforma të lëvizshme lëshimi.
Modeli Jericho III, që besohet se ka hyrë në shërbim gjatë dekadës së fundit, vlerësohet të ketë rreze veprimi mbi 4.000 kilometra, duke i dhënë Izraelit mundësinë të godasë objektiva në një hapësirë të gjerë gjeografike.
Raporti shqyrton gjithashtu mundësinë e përshtatjes për përdorim bërthamor të avionëve luftarakë F-16, F-15I dhe F-35I. Një dimension tjetër është flota prej gjashtë nëndetësesh të klasit Dolphin, në shërbim të marinës izraelite.
Disa analiza sugjerojnë se ato mund të pajisen me raketa lundruese me koka bërthamore, duke i dhënë vendit një kapacitet të mundshëm kundërgoditjeje edhe në rast të shkatërrimit të instalimeve të tij tokësore.
Në vitin 2022, Izraeli nënshkroi një marrëveshje me Gjermaninë për blerjen e tri nëndetëseve të reja të klasit Dakar, që do të zëvendësojnë gradualisht njësitë ekzistuese.
Në këtë mënyrë, Izraeli vazhdon të modernizojë një arsenal që zyrtarisht nuk ekziston, ndërsa kërkon që Irani të mos ketë mundësi të zhvillojë armë të tilla.
Çështja nuk është nëse Irani duhet apo jo t’i nënshtrohet detyrimeve ndërkombëtare për mospërhapjen bërthamore, por pse të njëjtat standarde nuk zbatohen me të njëjtën vendosmëri ndaj Izraelit. Dhe këtu qëndron një nga kontradiktat më të mëdha të rendit të sigurisë në Lindjen e Mesme. \tesheshi