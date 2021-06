Nuk e priti vendimin përfundimtar për “Kasapin e Bosnjës”: Ndërron jetë gruaja që humbi burrin dhe djalin në Masakrën e Srebrenicës

Në Srebrenicë të Bosnjës dhe Hercegovinës, një nënë tjetër, Emina Merxhiq vdiq në moshën 79-vjeçare.

Dhe vdekja e saj vjen derisa pritet që Ratko Mladiq, me nofkën “Kasapi i Bosnjës”, të përballet me ditën e fundit në gjykatë, ku do të dëgjojë gjykimin mbi apelin e tij kundër dënimit të tij për gjenocid, krime lufte, dhe krime kundër njerëzimit.

Sipas medieve të huaja, 26 vjet pas masakrës, Mladiq, 78-vjeçar, do të paraqitet të martën në gjykatën penale ndërkombëtare të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për ish-Jugosllavinë në Hagë, për ato që pritet të bëhet më shumë se një orë aktvendimesh.

Pesë gjykatës do të paraqesin përfundimet e tyre mbi 10 vepra penale – që përfshijnë shfarosjen, transferimet me forcë, marrjen e pengjeve dhe sulmet e paligjshme ndaj civilëve – për të cilat atij iu caktua një dënim i përjetshëm në vitin 2017.

Por kush ishte ajo?

Emina lindi në fshatin Tokoljaci në familjen e famshme Smajloviq, nga ku u martua në Glogova afër Bratunac, ku lindi katër fëmijë dhe kaloi vitet e fundit të jetës së saj jo shumë larg Srebrenicës në vendbanimin Gostilj.

Burri dhe djali i Emines, Azmiri, i cili ishte 31 vjeç kur u vra, u vranë në gjenocidin e Srebrenicës.

Megjithëse kanë kaluar gati 26 vjet nga gjenocidi, Azmiri nuk është gjetur kurrë.

“…Burri im u gjet në fillim në Glogova në varr, ishin dyqind prej tyre. Dhe askush nuk e pa kurrë djalin tim, madje as nëpër pyll kur shkuan”, ka thënë Emina, e cila nuk priti të gjente eshtrat e djalit të saj.

Dhe sipas mediave boshnjake, përcjell Telegrafi, me rastin e muajit të Ramazanit, ekipi i Anadolu Agency vitin e kaluar vizitoi Eminen, e cila ka agjëruar më shumë se 70 Ramazane gjatë jetës së saj.

Pastaj Emina tha se kishte agjëruar që kur ishte shtatë vjeç. Ajo pëlqente të lexonte libra dhe i kaloi ditët e saj duke studiuar Kur’an.

Ndryshe, siç vënë në pah mediet boshnjake, Emina Merxhiq është motra e gazetarëve Kjashif dhe Sakib Smajlovi.

Kjashif Smajloviq u vra në vitin 1992 në Zvornik. Ai është viktima e parë gazetar i luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Informacioni për vdekjen e Emina Merxhiq u konfirmua nga nipi i saj Adnan Merd Merizh ndërsa shërbesat mortore për Nënë Eminen do të mbahen të mërkurën (9 qershor 2021) në varrezat lokale në Gostilj.