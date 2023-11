Nuk është vetëm kanceri i gjirit, ja çfarë roli luan menopauza në shëndetin e gruas!

Sipas Federatës Botërore të Zemrës, më shumë se 1/3 (35%) e vdekjeve te femrat çdo vit janë për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare. Kjo normë është më shumë se 13 herë më e lartë se shkalla e vdekjeve nga kanceri i gjirit.

Si të jeni të shëndetshëm dhe të rrini larg rrezikut të sëmundjes.

Zgjedhjet pozitive të stilit të jetesës

◦ Shmangia/lënia e duhanit

◦ Më shumë aktivitet fizik

◦ Ushqimi i duhur

◦ Mbajtja e një peshe të shëndetshme

◦ Zakonet e mira të gjumit

Identifikimi dhe adresimi i rreziqeve të identifikuara mjekësore

Në konsultim me mjekun e tyre, duhet të ndërmerren hapa për të përmirësuar:

Lipidet e gjakut

Glukozën në gjak

Presionin e gjakut

Informimi i mjekut për historinë riprodhuese

Tregimi i mjekut tuaj për sa vijon do t’ju ndihmojë të përcaktoni nëse jeni në rrezik veçanërisht të lartë të sëmundjeve të zemrës:

Cikle menstruale të parregullta mujore

Komplikimet e shtatzënisë

Trajtimet e kancerit të gjirit

Mosha në menopauzë.

Kalimi i grave nga faza riprodhuese e jetës në menopauzë shoqërohet me një rritje të përshpejtuar të rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare që ndodhin natyrshëm gjithsesi me rritjen e moshës. Kjo është për shkak të një sërë ndryshimesh endokrine dhe metabolike të ndërlidhura, të cilat çojnë në një përkeqësim të profilit kardiometabolik të grave, pavarësisht nga mosha apo shkalla e plakjes. Gratë me hipertension arterial (rritje të presionit të gjakut) janë më të ndjeshme ndaj zhvillimit të komplikimeve kardiovaskulare sesa meshkujt pas moshës 50 vjeç, ndërsa prania e diabetit mellitus është një faktor rreziku më i fortë për vdekjen nga shkaqe kardiovaskulare tek gratë sesa tek burrat, veçanërisht kur ato janë në menopauzë.

Duke kuptuar faktorët e ndryshëm të rrezikut, gratë mund të ndërmarrin hapa për të reduktuar shanset e tyre për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare dhe komplikimet e saj. Dhe, sa më shpejt të veprojnë, aq më mirë, përfundon zonja Sardeli.