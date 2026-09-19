“Nuk jemi të frikësuar” – Macron paralajmëron Rusinë: Sulmet hibride nuk do të mbeten pa përgjigje

Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar se kërcënimi nga sulmet hibride ruse kundër Evropës dhe Francës është intensifikuar, duke urdhëruar hartimin e një plani për mbrojtjen e infrastrukturës kritike dhe sektorëve të ndjeshëm të industrisë së mbrojtjes.
Në një konferencë për shtyp në Pallatin Élysée, Macron tha se Franca është përballur me sulme hibride ruse gjatë javëve të fundit dhe paralajmëroi se ato nuk do të mbeten “pa përgjigje”.
“Në javët e fundit, kërcënimi hibrid rus kundër evropianëve dhe kundër Francës është intensifikuar”, deklaroi presidenti francez.
Sipas Macronit, qëllimi i këtyre veprimeve është të frikësojnë vendet evropiane dhe të dobësojnë mbështetjen e tyre për Ukrainën.
“Rezultati do të jetë krejt i kundërt. Ne nuk jemi të frikësuar”, tha ai, duke shtuar se siguria e Evropës lidhet drejtpërdrejt me zhvillimet në Ukrainë.
Macron i bëri komentet pas një takimi me drejtuesit e partive politike franceze, ku u diskutuan pasojat në fushën e sigurisë të luftërave në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme.
Presidenti francez përmendi edhe sulmin me dron të muajit të kaluar në aeroportin e Leipzigut në Gjermani, për të cilin Rusia është fajësuar, si dhe deklaratat e kryeministrit polak Donald Tusk.
Tusk u ka thënë deputetëve polakë se ekziston një “rrezik real” që Rusia të ndërmarrë sulme me dronë dhe raketa ndaj Polonisë dhe vendeve të tjera që mbështesin Ukrainën.
Sipas tij, Moska mund të përpiqet t’i paraqesë sulme të tilla si incidente “aksidentale”, me synimin për të shkaktuar përçarje brenda NATO-s.
Ndërkohë, javën e kaluar një dron rus goditi një tren pasagjerësh pranë kufirit Ukrainë-Poloni. Sipas Ukrainës, pasagjerët ishin evakuuar vetëm pak minuta përpara sulmit, i cili goditi lokomotivën e trenit.
Gjithashtu janë raportuar zjarre të dyshimta në objekte të industrisë së mbrojtjes në vende nga Italia deri në Estoni. Disa prej shteteve të prekura kanë fajësuar Rusinë për incidentet.
Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar vazhdimisht se Rusia nuk planifikon të sulmojë Evropën.
Në të njëjtën kohë, ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka paralajmëruar vendet evropiane kundër dërgimit të trupave në Ukrainë, duke thënë se një veprim i tillë do të konsiderohej nga Moska si hyrje në luftë.
Lavrov ka deklaruar se nëse Evropa do të sulmonte Rusinë, konflikti do të merrte një karakter krejt tjetër.