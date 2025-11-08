Nuk ka rëndësi shtëpia ku banon trupi, por shtëpia ku banon shpirti!

Kjo thënie bart një mesazh të thellë filozofik…, idenë se vlera e njeriut nuk matet nga jashtë (shtëpia, pamja, pasuria, etj.), por nga brendësia (shpirti, karakteri, ndershmëria, etj.)
Shpesh e matim jetën me shtëpinë që kemi, me gjërat që na rrethojnë, apo me pamjen tonë të jashtme. Por e vërteta është se këto janë vetëm ‘muret’ e përkohshme të ekzistencës sonë.
Ajo që ka më shumë rëndësi është çfarë ndodh brenda nesh — si ndjehemi, çfarë mendojmë, dhe çfarë mbajmë në shpirt.
Nëse shpirti yt banon në paqe, mirënjohje dhe dashuri, atëherë je më i pasur se kushdo që jeton në pallate.
Banesa ime e vërtetë është vetvetja!
Vehbi Zeqiri