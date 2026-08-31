Nuk keni më nevojë të shkruani email-e, thjesht flisni dhe ky aplikacion i shkruan për ju

Nuk keni më nevojë të shkruani email-e të gjata në telefonin tuaj.
Avecmail është një aplikacion falas për email-e për iPhone që lidhet me llogarinë tuaj ekzistuese në Gmail dhe ju lejon të hartoni email-e duke folur.
Pa tastierë të personalizuar, pa kaluar midis aplikacioneve, thjesht shtypni, mbani shtypur dhe thoni atë që dëshironi të shkruani.
Ai i kthen shënimet tuaja të përafërta zanore në një email të rafinuar dhe gjithashtu ju ndihmon të lëvizni më shpejt duke u dhënë përparësi mesazheve të rëndësishme, duke i shfaqur email-et një nga një, duke përmbledhur njoftimet dhe duke ju lejuar të kërkoni me Al.