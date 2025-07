Nuk zgjati as një minutë…Al-Azhar u detyrua ta fshinte deklaratën mbështëse për Gazën

Shejhu i Madh i Al-Azhar-it publikoi në faqen zyrtare të internetit të universitetit të famshëm egjiptina një apel global dhe një thirrje për të gjithë njerëzit me ndërgjegje që të veprojnë urgjentisht për të shpëtuar popullin e Gazës nga uria vdekjeprurëse. Por kjo thirrje mbeti në faqe vetëm për disa minuta dhe u fshi menjëherë.

Al-Azhar ende nuk ka komentuar publikisht pse thirrja e lartpërmendur për ndihmë për Gazën u hoq kaq shpejt nga faqja e tyre zyrtare në Facebook, por aktivistët e mediave sociale vazhduan ta përhapnin atë në llogaritë e tyre, duke lavdëruar përmbajtjen e saj dhe duke dënuar vendimin për ta hequr atë.

Ky është teksti i apelit global për ndihmë për Gazën:

“El-Azhar el-Sherif i dërgon të gjithë botës britmën e tij të dhimbshme dhe thirrjen e plagosur, një thirrje për njerëzit me ndërgjegje midis të lirëve, të arsyeshmëve, të mençurve dhe të virtytshmëve, atyre që ende ndiejnë dhembjet e ndërgjegjes dhe besojnë në shenjtërinë e përgjegjësisë njerëzore dhe në të drejtat e të shtypurve dhe të privuarve nga të drejtat, në një jetë të denjë për njeriun, në siguri dhe të drejta themelore njerëzore, për të vepruar urgjentisht dhe me vendosmëri për të shpëtuar popullin e Gazës nga uria vdekjeprurëse që u është imponuar nga pushtuesi me forcë brutale, metoda mizore dhe me indiferencë që historia nuk e ka regjistruar deri më tani, dhe nuk ka gjasa që diçka e ngjashme të regjistrohet në të ardhmen.

El-Azhar thekson se sot ndërgjegjja njerëzore është vënë në provën më të madhe të mundshme, para syve të të gjithë botës, ku me mijëra fëmijë dhe njerëz të pafajshëm po vriten pa asnjë mëshirë.

Dhe ata që u mbijetojnë vrasjes, vdesin nga uria, etja, thatësira, mungesa e ilaçeve dhe mbyllja e spitaleve dhe qendrave mjekësore që mund t’u shpëtonin jetën.

Ez-Azhar-i deklaron qartë dhe me vendosmëri se ajo që po bën ky pushtues kriminel, uria e planifikuar dhe e qëllimshme ndaj popullit të pafajshëm të Gazës, ndërsa ata kërkojnë një copë bukë ose një gllënjkë ujë, dhe bombardimi i strehimoreve për të zhvendosurit dhe qendrat e ndihmës humanitare, përbën një krim të plotë gjenocidi.

Kushdo që furnizon këtë krijesë me armë, e mbështet atë politikisht ose me fjalë hipokrizie, është bashkëpunëtor në këtë krim dhe me siguri do të përgjigjet para Gjykatësit të drejtë dhe Hakmarrësit të fuqishëm, në “Ditën kur as pasuria dhe as fëmijët nuk do t’ju vijnë në ndihmë”.

“Në Ditën kur as pasuria dhe as fëmijët nuk do t’ju bëjnë dobi, përveç atij që i vjen Allahut me zemër të pastër.” (Kurani)

Al-Azhar u bën thirrje të gjitha fuqive me ndikim në botë që të bëjnë gjithçka që është në fuqinë e tyre për të ndaluar këtë regjim barbar, për ta detyruar atë të ndalojë vrasjet e organizuara dhe për të lehtësuar urgjentisht shpërndarjen e ndihmës humanitare dhe mjekësore, si dhe për të hapur të gjitha rrugët për trajtimin e të plagosurve dhe të sëmurëve, gjendja e të cilëve është përkeqësuar për shkak të sulmeve të synuara ndaj spitaleve dhe objekteve mjekësore, të cilat janë një shkelje e rëndë e të gjitha zbulesave qiellore dhe ligjeve ndërkombëtare.

Al-Azhar dëshmon publikisht para Allahut se distancohet nga kjo heshtje e turpshme e bashkësisë ndërkombëtare dhe neglizhenca e saj shkatërruese ndaj këtij populli të paarmatosur.

Gjithashtu, ai hedh poshtë plotësisht të gjitha thirrjet për zhvendosjen e banorëve të Gazës nga toka e tyre dhe distancohet nga të gjithë ata që mbështesin ose u përgjigjen këtyre thirrjeve.

Al-Azhar deklaron qartë se të gjithë ata që mbështesin këtë agresion do të mbahen përgjegjës për gjakun e derdhur, jetët e marra dhe stomakët që po ngërçohen nga uria në Gaza”.

Së fundmi, Al-Azhar Al-Sharif u bën thirrje çdo muslimani që të mos ndalet së luturi për të shtypurit. /tesheshi