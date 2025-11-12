Numër i kufizuar kamionësh me ndihma vazhdojnë të hyjnë në Gaza përmes kalimit kufitar Kissufim

Sipas marrëveshjes së armëpushimit të arritur midis Izraelit dhe Hamasit, një numër i kufizuar kamionësh me ndihma humanitare vazhdojnë të hyjnë në Gazën e bllokuar, raporton Anadolu.
Kamionët kaluan përmes kalimit kufitar Kissufim, i vendosur në lindje të qytetit Deir al-Balah në Gazën qendrore, duke transportuar pako ushqimore, miell dhe gjëra të tjera themelore për jetesë.
Një marrëveshje e armëpushimit në Gaza hyri në fuqi më 10 tetor, bazuar në një plan prej 20 pikash të paraqitur nga presidenti amerikan, Donald Trump.
Forca Ndërkombëtare e Stabilizimit (ISF) është një komponent kyç i propozimit dhe do të përbëhet nga kombe vullnetare që do të punojnë për të stabilizuar Gazën mes tërheqjes së organizuar të Izraelit.
Gaza e parë e marrëveshjes së armëpushimit përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Ajo gjithashtu parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 69 mijë palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 170.600 të tjerë.