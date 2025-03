Numër i madh protestuesish, por edhe forcash policore në Beograd

Qindra mijëra njerëz tashmë janë mbledhur në qendër të Beogradit për protestën që zyrtarisht pritet të nisë në orën 16:00.

Nga të gjitha drejtimet e qytetit studentë e qytetarë janë mbledhur me synimin për të arritur përpara Parlamentit serb dhe sheshit “Slavija”, ndërsa forca të shtuara policie po ashtu janë vendosur nëpër kryeqytet.

Deri më tash nuk ka pasur incidente serioze, përveç rastit kur një person voziti drejt turmës duke lënduar tre persona dhe një tjetër më vonë u arrestua pasi kërcënoi me bombë policët.

Në qendër janë parë të pozicionuar edhe kamionë me ujë. Pavarësisht protestave të vazhdueshme paqësore, kjo e sotmja ka nisur me tension dhe frikë se mund të përfundojë me dhunë. Presidenti Aleksandër Vuçiq ka paralajmëruar arrestime.