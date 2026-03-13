Numri i lëshuesve të raketave iraniane është kryesisht i pandryshuar pas një jave sulmesh ajrore

Numri i lëshuesve të raketave iraniane ka mbetur kryesisht i pandryshuar pas një jave sulmesh ajrore intensive, duke nënvizuar sfidën e gjetjes së objektivave të vegjël dhe të lëvizshëm pa kontroll të plotë të qiellit, transmeton Anadolu.
Zyrtarët e Forcave të Mbrojtjes Izraelite thanë se rreth dy të tretat e lëshuesve të raketave të Iranit ishin shkatërruar, sipas lajmeve të medias. Dy vlerësime perëndimore vlerësuan se rreth 60 për qind ishin neutralizuar, me një që sugjeronte se deri në 80 për qind të aftësive të përgjithshme ofensive të Iranit ishin degraduar.
Lëshuesit e lëvizshëm janë thelbësorë për aftësinë e Iranit për të qëlluar arsenalin e tij të raketave balistike, por identifikimi i tyre në të gjithë territorin e gjerë të vendit mbetet i vështirë, veçanërisht pasi pjesë të hapësirës ajrore iraniane mbeten të rrezikshme për avionët amerikanë dhe izraelitë, raportoi “Bloomberg”.
“Ka të ngjarë që iranianët po përshtatin taktikat”, tha Ankit Panda i “Carnegie Endowment for International Peace” për “Bloomberg”, duke sugjeruar se Teherani mund të jetë duke ngadalësuar operacionet për të ruajtur lëshuesit, ndërsa mbështetet më shumë në dronët “Shahed-136”.
Irani ka lëshuar më shumë se 2.400 dronë “Shahed” në konflikt, krahasuar me të paktën 789 raketa balistike dhe 39 raketa kruiz, raportoi “Bloomberg”, duke cituar të dhëna të përpiluara.
Sulmet amerikane dhe izraelite kanë synuar si rezervat e raketave ashtu edhe lëshuesit për të kufizuar aftësinë e Iranit për të vendosur armët e mbetura, me Komandën Qendrore të SHBA-së që vëren se sulmet iraniane me raketa balistike dhe dronë kanë rënë me më shumë se 80 për qind, shtoi raporti.