Numri i palestinezëve të dënuar me burgim të përjetshëm në burgjet izraelite rritet në 547

Shoqata e të Burgosurve Palestinezë njoftoi se numri i të burgosurve palestinezë të dënuar me burgim të përjetshëm në burgjet izraelite është rritur në 547, transmeton Anadolu Agency (AA).

Në një deklaratë me shkrim nga Shoqata thuhet se palestinezi Yusuf Zuhur, i cili u akuzua për vrasjen e një koloni hebre në vitin 2019 dhe ndodhet në paraburgim që nga viti 2019, është dënuar me burgim të përjetshëm në seancën e mbajtur dje në Gjykatën Ushtarake të Oferit.

“Zuhur është dënuar me burg të përjetshëm dhe me gjobë prej rreth 483 mijë dollarë. I arrestuari në fjalë është palestinezi i tretë që është dënuar me burgim të përjetshëm këtë muaj”, theksohet në deklaratë.

Sipas të dhënave nga Shoqata e të Burgosurve Palestinezë, në burgjet izraelite ndodhen afërsisht 4.550 palestinezë, 500 prej të cilëve janë “të burgosur administrativë” dhe rreth 170 prej tyre janë fëmijë. /aa