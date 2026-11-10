Dy palestinezë të vrarë dhe tetë të plagosur nga një sulm izraelit në Gaza
Dy palestinezë janë vrarë dhe tetë të tjerë janë plagosur të martën në mbrëmje nga një sulm izraelit në qytetin e Gazës.
Sipas korrespondentëve të WAFA-s, sulmi goditi një punishte në rrugën al-Maghribi, në lagjen al-Sabra, në jug të qytetit.
Me këto viktima, numri i palestinezëve të vrarë në Gaza që nga 7 tetori 2023 ka arritur në 74,645, ndërsa 175,978 të tjerë janë plagosur.
Sipas burimeve mjekësore, që nga armëpushimi i 11 tetorit 2025, në Gaza janë vrarë 1,614 persona dhe janë plagosur 5,849 të tjerë. Ndërkohë, nga rrënojat janë nxjerrë trupat e 850 personave. /mesazhi