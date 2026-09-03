Numri i të vdekurve nga përmbytjet në Nepal-Kinë arrin në 1.273, mbi 4.757 të zhdukur

Familjet në zonat e përmbytjeve të Nepalit po mbajnë funerale simbolike për të dashurit e zhdukur, ndërsa numri i të vdekurve nga përmbytjet e javës së kaluar u rrit në 1.252, me më shumë se 4.200 persona të zhdukur, treguan të dhënat zyrtare të enjten, transmeton Anadolu.
Në Kinën fqinje, 21 persona u vranë dhe 541 mbetën të zhdukur, përfshirë 261 të huaj, sipas autoriteteve lokale.
Numri i përgjithshëm i të vdekurve nga të dy vendet është 1.273, ndërsa 4.757 persona mbetën të zhdukur, përfshirë 844 shtetas të huaj.
Në Rasuwa, një nga rrethet më të goditura të Nepalit, familjet krijuan shëmbëlltyra funerale duke përdorur kaas-kush, ose bar të shenjtë, dhe kryen ritet e fundit për të “çliruar shpirtrat” e të afërmve të zhdukur pasi humbën shpresën për të gjetur trupat e tyre, raportoi Kathmandu Post.
Të mërkurën, dhjetëra shëmbëlltyra të tilla u dogjën në një funeral masiv në tempullin Pashupati Aryaghat në Katmandu në brigjet e lumit Bagmati.
Në Chitwan, një tjetër distrikt i prekur rëndë, autoritetet varrosën trupa të paidentifikuar pasi mblodhën mostra ADN-je sepse numri i mbetjeve e bëri të vështirë identifikimin dhe ruajtjen individuale.
Shumë viktima të përmbytjeve kanë mbetur pa vende për të ndjekur ritualet e zisë pasi ujërat e përmbytjeve rrëmbyen si anëtarët e familjes ashtu edhe shtëpitë në disa distrikte.
Ata që humbën gjithçka dhe udhëtuan për në Katmandu duke kërkuar strehim gjithashtu nuk kanë qenë në gjendje të gjejnë hapësirë në objektet publike për ritualet.
Personeli ushtarak, policia dhe të tjerë vazhduan operacionet e kërkim-shpëtimit në zonat e prekura nga përmbytjet të enjten.
Megjithatë, ekipet e shpëtimit u përballën me vështirësi pasi rrugët, furnizimi me energji elektrike dhe komunikimet mbetën të ndërprera në zona të gjera.
Ata gjithashtu po punojnë për të shpërndarë furnizime me ndihmë dhe për të ruajtur higjienën në strehimore për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve infektive.
Fatkeqësia ndodhi më 26 gusht kur një akullnajë në malin Langtang Lirung të Nepalit u ça në një lartësi prej rreth 5.200 metrash, duke shkaktuar një ortek shkëmbinjsh akulli që u zhvillua në një rrjedhë masive mbeturinash dhe përfshiu luginat përgjatë kufirit.
Ujërat e përmbytjeve dhe rrëshqitjet e dheut shkatërruan distriktet Rasuwa, Nuwakot, Dhading dhe Kavre të Nepalit, si dhe Luginën e Katmandusë, ndërsa varrosën edhe pikën kufitare Gyirong në Rajonin Autonom Xizang jugperëndimor të Kinës, i njohur edhe si Tibet.