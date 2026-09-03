Numri i të vdekurve nga përmbytjet në Nepal-Kinë arrin në 1.280, mbi 5.620 të zhdukur

Numri i të vdekurve nga përmbytjet shkatërruese të rrëmbyeshme në Nepal dhe Kinë u rrit në 1.280 të enjten, ndërsa më shumë se 5.620 persona vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur, teksa operacionet e kërkim-shpëtimit kanë hyrë në javën e dytë, transmeton Anadolu.
Autoriteti Kombëtar i Nepalit për Reduktimin dhe Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë tha në një deklaratë të enjten se 1.259 persona kanë humbur jetën në vend, ndërsa 5.083 të tjerë mbeten të zhdukur.
Mes të zhdukurve janë 583 shtetas të huaj. Më shumë se 21.400 pjesëtarë të forcave të sigurisë janë mobilizuar.
Familjet në zonat e prekura nga përmbytjet në Nepal po zhvillojnë ceremoni simbolike mortore për të afërmit e tyre të zhdukur.
Në Kinën fqinje, 21 persona kanë humbur jetën dhe 541 të tjerë mbeten të zhdukur, përfshirë 261 shtetas të huaj, sipas autoriteteve lokale.
Në Rasuwa, një nga rrethet më të goditura në Nepal, familjet kanë krijuar shëmbëlltyra mortore duke përdorur barin kaas-kush, i njohur si bar i shenjtë, dhe kanë kryer ritualet e fundit për të “çliruar shpirtrat” e të afërmve të zhdukur, pasi kanë humbur shpresën për të gjetur trupat e tyre, raportoi Kathmandu Post.
Të mërkurën, dhjetëra prej këtyre figurave u dogjën gjatë një ceremonie mortore masive në tempullin Pashupati Aryaghat në Katmandu, në brigjet e lumit Bagmati.
Në Chitwan, një tjetër rreth i prekur rëndë, autoritetet varrosën trupa të paidentifikuar pasi morën mostra të ADN-së, pasi numri i mbetjeve e bëri të vështirë identifikimin dhe ruajtjen individuale të tyre.
Shumë viktima të përmbytjeve kanë mbetur pa vende ku të zhvillojnë ritualet e zisë, pasi ujërat e përmbytjeve kanë marrë me vete si familjarët, ashtu edhe shtëpitë e tyre në disa rrethe.
Edhe ata që kanë humbur gjithçka dhe kanë udhëtuar drejt Katmandusë në kërkim të strehimit nuk kanë mundur të gjejnë hapësira në objektet publike për zhvillimin e ritualeve.
Personeli ushtarak, policia dhe të tjerë vazhduan operacionet e kërkim-shpëtimit në zonat e prekura nga përmbytjet të enjten.
Megjithatë, ekipet e shpëtimit u përballën me vështirësi pasi rrugët, furnizimi me energji elektrike dhe komunikimet mbetën të ndërprera në zona të gjera.
Ata gjithashtu po punojnë për të shpërndarë furnizime me ndihmë dhe për të ruajtur higjienën në strehimore për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve infektive.
Fatkeqësia ndodhi më 26 gusht kur një akullnajë në malin Langtang Lirung të Nepalit u ça në një lartësi prej rreth 5.200 metrash, duke shkaktuar një ortek shkëmbinjsh akulli që u zhvillua në një rrjedhë masive mbeturinash dhe përfshiu luginat përgjatë kufirit.
Ujërat e përmbytjeve dhe rrëshqitjet e dheut shkatërruan distriktet Rasuwa, Nuwakot, Dhading dhe Kavre të Nepalit, si dhe Luginën e Katmandusë, ndërsa varrosën edhe pikën kufitare Gyirong në Rajonin Autonom Xizang jugperëndimor të Kinës, i njohur edhe si Tibet.