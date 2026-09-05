Numri i të vdekurve nga përmbytjet në Nepal-Kinë rritet në 1.375, vazhdojnë kërkimet për 5.531 të zhdukur

Numri i viktimave nga përmbytjet e befasishme dhe rrëshqitjet e dheut përgjatë kufirit Nepal-Kinë është rritur në 1.375 të shtunën, ndërsa 5.531 persona rezultojnë ende të zhdukur, dhjetë ditë pas katastrofës, sipas të dhënave zyrtare, transmeton Anadolu.
Autoriteti Kombëtar i Nepalit për Reduktimin dhe Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë tha se 1.344 persona kanë humbur jetën, ndërsa 5.000 të tjerë, përfshirë 589 shtetas të huaj, rezultojnë ende të zhdukur.
Ndërkohë, autoritetet kineze thanë se të paktën 31 persona kanë humbur jetën, ndërsa 531 të tjerë rezultojnë të zhdukur në Rajonin Autonom të Xizangut në jugperëndim të vendit, i njohur gjithashtu si Tibet.
Sipas shifrave zyrtare nga Nepali dhe Kina, 850 nga personat e zhdukur janë shtetas të huaj.
Katastrofa ndodhi më 26 gusht, kur një akullnajë në malin Langtang Lirung të Nepalit u ça në një lartësi prej rreth 5.200 metrash.
Çarja shkaktoi një ortek akulli dhe shkëmbinjsh, i cili u shndërrua në rrjedhë masive mbetjesh dhe përfshiu luginat përgjatë kufirit.
Ujërat e përmbytjeve dhe rrëshqitjet e dheut shkaktuan shkatërrime të mëdha në rrethet Rasuwa, Nuwakot, Dhading dhe Kavre të Nepalit, si dhe në Luginën e Katmandusë.
Fatkeqësia mbuloi gjithashtu pikën kufitare Gyirong në Xizang.