Numri i të vdekurve nga sulmet izraelite në Liban që nga fillimi i marsit i afrohet shifrës 1.100

Ministria e Shëndetësisë e Libanit ka bërë të ditur se numri i të vdekurve nga sulmet izraelite në vend është rritur në 1.094 që nga fillimi i ofensivës së zgjeruar të Izraelit më 2 mars, transmeton Anadolu.
Sipas ministrisë libaneze, raporton Agjencia Kombëtare e Lajmeve, numri i përgjithshëm i të plagosurve gjatë së njëjtës periudhë ka arritur në 3.119.
Ministria theksoi se mes viktimave janë 121 fëmijë dhe 81 gra.
Gjatë 24 orëve të fundit, sipas ministrisë, rreth 22 persona u vranë dhe 153 të tjerë u plagosën në gjithë Libanin.
Ushtria izraelite ka bombarduar Libanin me sulme ajrore dhe ka nisur një ofensivë tokësore në jug të vendit që nga një sulm ndërkufitar nga Hezbollahu më 2 mars.
Përshkallëzimi aktual pasoi nisjen më 28 shkurt të një ofensive të përbashkët SHBA-Izrael kundër Iranit, e cila që atëherë ka vrarë mbi 1.340 persona.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, si dhe asetet ushtarake amerikane në Jordani, Irak dhe vendet e Gjirit.