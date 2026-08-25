Numri i të vdekurve nga tërmetet në Venezuelë rritet në 6.509, vazhdon rindërtimi

Numri i viktimave nga tërmetet e fuqishme që goditën Venezuelën në fund të qershorit u rrit në 6.509, sipas presidentit të Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez, transmeton Anadolu.
Rodriguez ndau shifrat më të fundit të hënën përmes platformës së kompanisë amerikane të mediave sociale X ndërsa autoritetet vazhdojnë përpjekjet e rindërtimit pas aktivitetit shkatërrues sizmik.
Ai tha se ekipet e emergjencës kanë shpëtuar 6.462 njerëz që nga goditja e tërmeteve.
Gjithsej 226.696 njerëz kanë marrë trajtim në spitale në të gjithë kombin e Amerikës së Jugut, sipas shifrave të fundit.
Autoritetet kanë vlerësuar 60.785 shtëpi. Nga këto, 35.545 mbeten të banueshme, ndërsa 14.239 klasifikohen si të kufizuar dhe 11.001 konsiderohen me rrezik të lartë.
Qeveria ka dorëzuar 335 shtëpi të reja për familjet e zhvendosura nga fatkeqësia, tha Rodriguez, ndërkohë operacionet e pastrimit kanë vazhduar.
Tërmetet me magnitudë 7,2 dhe 7,5 ballë goditën Venezuelën më 24 qershor, duke shkaktuar shkatërrim të gjerë dhe duke nxitur masa emergjente kombëtare.