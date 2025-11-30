Numri i të vdekurve nga zjarri vdekjeprurëse në Hong Kong rritet në 146

Bilanci i viktimave nga zjarri vdekjeprurës i së mërkurës në Hong Kong është rritur në 146, ndërsa fati i 150 personave mbetet i paqartë, teksa qyteti vazhdon të vajtojë viktimat e fatkeqësisë më të rëndë me zjarr në dekada, raportuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.
Hong Kongu të shtunën nisi një periudhë treditore zie për të nderuar viktimat e zjarrit në kompleksin banesor, në të cilën gjithashtu u lënduan 79 persona, përfshirë 12 zjarrfikës, sipas “South China Morning Post”.
Operacionet e kërkim-shpëtimit kanë vazhduar për ditën e pestë, megjithëse zjarret në blloqet e kompleksit Wang Fuk Court janë vënë nën kontroll.
Autoritetet thanë se numri i viktimave pritet të rritet pasi më shumë trupa po nxirren nga ndërtesat, ndërsa rreth 150 persona mbeten “të paarritshëm”.
Zjarri shpërtheu rreth mesditës së të mërkurës në kompleksin me mbi 1.900 apartamente dhe u përhap me shpejtësi për shkak të skelave prej bambuje të instaluara në fasadë për punime rinovuese.
Kompleksi përbëhet nga tetë kulla me një popullsi të vlerësuar prej mbi 4.000 banorësh.
Policia ka ndaluar dy drejtorë dhe një konsulent inxhinierik nga kompania “Prestige Construction & Engineering” nën dyshimin për vrasje nga pakujdesia.
Autoritetet thonë se skelat prej bambuje dhe materialet plastike prej shkume që mbulonin dritaret kontribuuan ndjeshëm në përhapjen e shpejtë të flakëve.
Të premten, rreth 800 banorë të prekur u zhvendosën në strehimore, hotele dhe banesa kalimtare.
Incidenti shënoi herën e parë pas 17 vitesh që Hong Kongu lëshoi alarmin e zjarrit të Nivelit 5, më i larti në kategorizimin pesënivelësh të qytetit.