Të paktën 30 trupa janë nxjerrë nga shkollat ​​al-Nasr dhe Hassan Salama pas sulmeve ajrore izraelite, sipas Mbrojtjes Civile të Gazës.

Shërbimi i shpëtimit tha në Telegram se rreth 16 persona të zhvendosur ishin ende të zhdukur nën rrënojat e shkollës al-Nasr.

She is screaming 𝗮𝘀 𝗵𝗲𝗿 𝗱𝗮𝘂𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗶𝘀 𝗶𝗻 𝗳𝗶𝗿𝗲 after #Israeli_bombing of Hassan Salama School, northwest of #Gaza_City! pic.twitter.com/4QCzXDlKsu

— Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) August 4, 2024