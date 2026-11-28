Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga fillimi i agresionit izraelit në tetor 2023 ka arritur në 74,772, ndërsa 176,298 persona janë plagosur, bëjnë të ditur burime mjekësore.
Sipas tyre, spitalet në të gjithë Gazën kanë pranuar trupat e 19 palestinezëve gjatë 48 orëve të fundit, ndërsa më shumë se 48 persona kanë marrë plagë.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor 2025, janë vrarë gjithsej 1,705 palestinezë dhe janë plagosur 6,163 të tjerë. Ndërkohë, nga rrënojat janë nxjerrë trupat e 851 palestinezëve.
Burimet mjekësore raportuan gjithashtu se katër palestinezë, përfshirë tre fëmijë dhe një grua, u vranë pasi një masiv rëre u shemb mbi çadrat ku strehoheshin familje të zhvendosura.
Me këto viktima, numri i palestinezëve të vrarë si pasojë e shembjeve të ndërtesave dhe masiveve të rërës ka arritur në 56. /mesazhi