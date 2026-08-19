Numri i të vrarëve në Gaza shkon në mbi 73.400, sulmet izraelite vrasin 7 palestinezë në 24 orët e fundit

Shtatë palestinezë të tjerë u vranë dhe 23 të tjerë u plagosën në Rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar në 73.407 numrin e përgjithshëm të të vrarëve nga gjenocidi izraelit në enklavën e bllokuar që nga tetori 2023, bëri të ditur të mërkurën Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Në raportin e saj të përditshëm statistikor, ministria tha se spitalet në Gaza pranuan shtatë trupa dhe 23 persona të plagosur gjatë 24 orëve të fundit.
Ministria nuk specifikoi rrethanat e viktimave, ndërsa ushtria izraelite vazhdoi të shkelë armëpushimin e tetorit 2025 përmes bombardimeve dhe të shtënave në zona të ndryshme të territorit.
Një numër viktimash mbeten të bllokuara nën rrënoja dhe në rrugë, ndërsa ekipet e ambulancës dhe mbrojtjes civile ende nuk kanë mundur të arrijnë tek ato, shtoi ministria.
Sipas ministrisë, 1.273 palestinezë janë vrarë dhe 4.223 të tjerë janë plagosur nga shkeljet izraelite të armëpushimit.
Ministria tha se numri i përgjithshëm i të vrarëve nga gjenocidi izraelit ka arritur në 73.407, ndërsa 174.335 të tjerë janë plagosur.
Përveç viktimave, fushata izraelite ka shkaktuar shkatërrime të gjera, duke dëmtuar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës, ndërsa OKB-ja ka vlerësuar se kostot e rindërtimit arrijnë në rreth 70 miliardë dollarë.