Numri i viktimave në Gaza kalon 70,000 ndërsa Izraeli vazhdon sulmet pavarësisht armëpushimit

Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se numri i të vrarëve nga sulmet izraelite ka kaluar 70,000 që nga 7 tetori 2023, ndërsa mbi 170,900 persona të tjerë janë plagosur. Kjo vjen në kohën kur Izraeli vazhdon goditjet në enklavë, megjithë armëpushimin e ndërmjetësuar nga SHBA me Hamasin.
Të shtunën, një sulm me dron në Bani Suheila, në lindje të Khan Younis, vrau dy fëmijë palestinezë — vëllezërit Juma dhe Fadi Tamer Abu Assi. Sulmi ndodhi përtej “Vijës së Verdhë”, zona e ripozicionimit të trupave izraelite sipas marrëveshjes së armëpushimit.
Forcat izraelite kryen gjithashtu sulme tokësore, detare dhe ajrore në disa zona të Gazës, përfshirë al-Qarara, lagjen Tuffah në qytetin e Gazës, si dhe pjesë lindore të Rafahut.
Sipas autoriteteve mjekësore, të paktën tre palestinezë u plagosën nga bombardimet në al-Qarara.
Një ditë më parë, Spitali Nasser Medical raportoi vrasjen e një palestinezi tjetër nga zjarri i dronëve izraelitë në Bani Suheila, po ashtu përtej zonës së përcaktuar nga armëpushimi.
Drejtori i Zyrës së Medias së Qeverisë në Gaza, Ismail al-Thawabta, tha se janë dokumentuar 535 shkelje izraelite që nga hyrja në fuqi e armëpushimit. Ai paralajmëroi se situata humanitare në Gaza po përkeqësohet me ritme të paprecedenta, ndërsa infrastruktura dhe shërbimet bazë janë shkatërruar gjerësisht. /mesazhi