Numri i viktimave nga agresioni izraelit në Gaza arrin në 68,116 të vrarë që nga tetori 2023

Numri i viktimave nga agresioni izraelit në Rripin e Gazës që prej tetorit 2023 ka arritur në 68,116 të vrarë dhe 170,200 të plagosur, sipas burimeve mjekësore lokale.
Gjatë 48 orëve të fundit, 29 palestinezë janë sjellë në spitale – 23 trupa të rikuperuar, dy persona që humbën jetën nga plagët dhe katër të vrarë nga sulme direkte izraelite. Në të njëjtën periudhë u plagosën edhe 21 persona.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor 2025, janë vrarë 27 palestinezë dhe plagosur 143, ndërsa trupat e 404 viktimave janë nxjerrë nga rrënojat. Po ashtu, autoritetet palestineze kanë marrë 135 trupa të cilat mbaheshin nga Izraeli dhe u kthyen në grupe.
Burimet mjekësore shtuan se 120 viktima të tjera janë shtuar së fundmi në totalin e përgjithshëm, pasi identitetet e tyre u verifikuan nga komiteti gjyqësor që mbikëqyr rastet e personave të zhdukur midis 10 dhe 17 tetorit 2025.
Ndërkohë, mijëra persona mendohet të jenë ende nën rrënoja, të paarritshëm për ekipet e shpëtimit për shkak të sulmeve të vazhdueshme izraelite.
Megjithëse u njoftua një marrëveshje armëpushimi në fillim të muajit, forcat izraelite kanë vazhduar sulmet sporadike dhe pengimin e hyrjes së ndihmave humanitare. /mesazhi