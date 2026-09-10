Numri i viktimave nga përmbytjet në kufirin Nepal-Kinë rritet në 1.420, të paktën 5.649 persona të zhdukur

Numri i viktimave nga përmbytjet shkatërruese të befasishme dhe rrëshqitjet e dheut përgjatë kufirit Nepal-Kinë është rritur në 1.420, ndërsa 5.649 persona rezultojnë ende të zhdukur, sipas shifrave të fundit zyrtare, transmeton Anadolu.
Autoriteti Kombëtar i Nepalit për Reduktimin dhe Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë tha të enjten se numri i viktimave të konfirmuara në vend është rritur në 1.377, ndërsa 5.130 persona rezultojnë ende të zhdukur, sipas një përditësimi të publikuar në orën 11:00 sipas kohës lokale.
Shifrat e fundit tregojnë se 13.656 persona janë shpëtuar, ndërsa 333 kanë marrë trajtim në 19 spitale dhe 256 janë liruar.
Nepali ka mobilizuar më shumë se 21.000 pjesëtarë të forcave të sigurisë, përfshirë 8.885 pjesëtarë të Ushtrisë së Nepalit, 7.975 policë dhe 4.203 pjesëtarë të Forcës së Armatosur Policore, për operacionet e kërkim-shpëtimit dhe ndihmës.
Në anën kineze, numri i viktimave mbetet 43, ndërsa 519 persona rezultojnë të zhdukur në Rajonin Autonom Xizang të Kinës jugperëndimore, i njohur gjithashtu si Tibet, sipas shifrave të fundit zyrtare.
Numri i përgjithshëm i viktimave nga fatkeqësia arriti në 1.420 të vdekur dhe 5.649 të zhdukur.
Autoriteti Kombëtar i Nepalit për Reduktimin dhe Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë tha të enjten se helikopterët e Ushtrisë së Nepalit kanë kryer 1.348 fluturime, ndërsa helikopterët e Forcës së Armatosur Policore kanë kryer 272 fluturime të tjera në zonat e prekura.