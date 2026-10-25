Nvidia dhe Mercedes zgjerojnë partneritetin me fokus te drejtimi autonom i gjeneratës së ardhshme

Mercedes ishte prodhuesi i parë i automjeteve që mori miratimin për drejtim autonom të Nivelit 3 në Evropë, por funksionaliteti i tij ka ende shumë kufizime.
Për shembull, automjeti i pajisur me një sistem të tillë (ADAS) mund të arrijë shpejtësi deri në 95 km/orë dhe vetëm në autostrada të caktuara.
Mercedes e quan këtë sistem “Driver Pilot” dhe ai është zhvilluar në bashkëpunim me Nvidia.
Sot, të dyja kompanitë njoftuan se po e zgjerojnë partneritetin e tyre dhe do të vazhdojnë të punojnë për një sistem drejtimi autonom të gjeneratës së ardhshme.
Mercedes ofroi ekspertizën në fushën e sigurisë dhe integrimit.
Nga ana tjetër, Nvidia solli teknologjinë: “Nvidia Hyperion” është arkitektura e sensorëve dhe e përpunimit të të dhënave brenda automjetit, ndërsa “Nvidia Alpamayo Stack” është softueri i drejtimit që përdor inteligjencën artificiale për të marrë vendime.
“Nvidia Halos” është sistemi i sigurisë që ofron redundancë (dublim të sistemeve) dhe mekanizma mbrojtës.
Qëllimi është krijimi i një sistemi të Nivelit 4 (sipas standardeve SAE), i cili e menaxhon plotësisht drejtimin e automjetit dhe reagon ndaj problemeve në kohën e duhur, brenda kushteve të caktuara operacionale.
Kjo eliminon nevojën që një njeri të marrë kontrollin e mjetit.
Ky është një hap nën Nivelin 5, i cili në thelb nënkupton automatizim të plotë, pa asnjë kufizim sa i përket rrugëve apo kushteve të drejtimit.
Mercedes dhe Nvidia theksojnë gjithashtu se do të shohim një integrim më të thellë midis sistemit operativ të Mercedesit (MB.OS) dhe platformës “Hyperion” të Nvidia-s.