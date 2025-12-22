OBSH: 100 mijë fëmijë në Gaza rrezikohen nga kequshqyerja e rëndë deri në prillin e ardhshëm

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka paralajmëruar se më shumë se 100 mijë fëmijë, si dhe rreth 37 mijë gra shtatzëna dhe nëna gjidhënëse në Gaza, pritet të vuajnë nga kequshqyerja e rëndë deri në prill të vitit 2026.
Drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se përpjekjet për të luftuar urinë në Gaza mbeten “jashtëzakonisht të brishta”, duke theksuar se të paktën 1.6 milionë persona po përballen me pasiguri të lartë ushqimore deri në mesin e prillit 2026.
Ai paralajmëroi se, në skenarin më të keq – përfshirë rifillimin e luftimeve dhe ndalimin e ndihmave humanitare – i gjithë Rripi i Gazës mund të përballet me rrezik urie masive.
Sipas Ghebreyesus, banorët e Gazës po vuajnë nga shkatërrimi i infrastrukturës, humbja e mjeteve të jetesës, rënia e prodhimit vendas të ushqimit dhe kufizimet ndaj operacioneve humanitare.
OBSH bën të ditur se vetëm rreth 50 për qind e institucioneve shëndetësore në Gaza funksionojnë pjesërisht dhe po përballen me mungesa serioze të barnave dhe pajisjeve mjekësore.
Organizata ka bërë thirrje për miratimin urgjent të hyrjes së furnizimeve dhe pajisjeve mjekësore thelbësore, për të përmirësuar shërbimet shpëtuese dhe qasjen në kujdes shëndetësor për popullsinë e Gazës.