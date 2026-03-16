OBSh-ja: Bombardimi i një spitali apo shkolle nuk është “gabim llogaritjeje”, por “krim lufte”

Drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSh), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dënoi të dielën sulmet e fundit ndaj spitaleve, shkollave dhe personelit mjekësor në konfliktin në vazhdim në Lindjen e Mesme, duke thënë se veprime të tilla nuk mund të cilësohen si “gabime llogaritjeje” apo “dëme anësore”, por duhet të njihen si krime lufte.
“Bombardimi i një spitali apo shkolle nuk është ‘gabim llogaritjeje’. Vrasja e një paramediku nuk është ‘dëm anësor’. Të lësh civilët të vdesin nga uria nuk është ‘taktikë negocimi’. Këto janë krime lufte. Pikë. Quajini me emrin që kanë”, tha Ghebreyesus në një postim në X.
Të paktën 150 vajza nxënëse u vranë në një sulm ajror ndaj Shkollës Fillore Shajareh Tayyebeh në qytetin jugor iranian Minab më 28 shkurt, kur ShBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta që deri më tani kanë vrarë më shumë se 1.300 persona, përfshirë edhe Udhëheqësin Suprem të atëhershëm Ali Khamenei. Më shumë se 10.000 persona të tjerë u plagosën nga këto sulme.
Teherani u kundërpërgjigj me sulme me dronë dhe raketa, duke goditur Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe disa vende të Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane.
Konflikti u përhap gjithashtu në Liban, ku ushtria izraelite zgjeroi sulmet, të cilat që nga 2 marsi kanë vrarë më shumë se 800 persona dhe kanë plagosur mbi 2.000 të tjerë, në mes të përleshjeve ndërkufitare me Hezbollahun.