OBSH-ja: Eliminimi i kolerës si kërcënim për shëndetin publik deri në vitin 2030 mbetet i arritshëm

Eliminimi i kolerës si kërcënim për shëndetin publik deri në vitin 2030 mbetet i arritshëm, pavarësisht mijëra vdekjeve në mbarë botën, tha të martën Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), transmeton Anadolu.
“OBSH-ja beson se eliminimi i kolerës si kërcënim për shëndetin publik deri në vitin 2030 është ende brenda mundësive”, u tha gazetarëve në Gjenevë Lorenzo Pezzoli, përgjegjës i organizatës për sëmundjet bakteriale me rrezik epidemik.
Pezzoli tha se viti 2025 ishte viti më vdekjeprurës për sa i përket kolerës që nga viti 1999, me afro 7.900 viktima të regjistruara në mbarë botën.
Ai tha se, megjithëse numri i viktimave ra gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2026, më shumë se 3.000 persona vdiqën nga kjo sëmundje, gati 90 për qind e tyre në Afrikë.
“Çdo vdekje nga kolera mund të parandalohet me mjetet që ekzistojnë sot”, tha Pezzoli, duke theksuar rëndësinë e qasjes në kohë te trajtimi.
Ai paralajmëroi se fenomeni i vazhdueshëm El Niño mund t’i përkeqësojë shpërthimet e kolerës, pasi si reshjet e tepërta, ashtu edhe mungesa e ujit e rrisin rrezikun e përhapjes së sëmundjes.
Pezzoli tha se në vitin 2025 u miratuan 71 milionë doza vaksinash, ndërsa në vitin 2026, pas më shumë se tre vjetësh, rifilluan fushatat e vaksinimit parandalues.
OBSH-ja u bëri thirrje qeverive të forcojnë planet kombëtare kundër kolerës, të investojnë në infrastrukturën për ujë të pastër dhe kanalizime, si dhe të përmirësojnë zbulimin e hershëm të rasteve dhe qasjen në trajtim.
Pezzoli theksoi gjithashtu se konfliktet mbeten një pengesë e madhe për frenimin e shpërthimeve të sëmundjes.
“Vendet ku kolera godet më rëndë janë shpesh ato ku ka konflikte dhe atje asnjë plan nuk funksionon pa paqe”, tha ai.