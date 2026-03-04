OBSH-ja: Objektet shëndetësore në Iran janë prekur nga konflikti pasi janë dëmtuar spitalet

Objektet shëndetësore dhe stafi mjekësor po preken nga konflikti i vazhdueshëm në Iran, paralajmëroi kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë(OBSH) pasi disa spitale dhe qendra emergjente raportohet se u dëmtuan, transmeton Anadolu.
Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha të martën se shpërthimet pranë Spitalit Motahari në kryeqytetin iranian Teheran dëmtuan pjesë të objektit dhe detyruan evakuimin e pacientëve dhe punonjësve të shëndetësisë.
“Objektet shëndetësore, stafi dhe pacientët po preken nga konflikti i vazhdueshëm në Iran,” tha Tedros në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Ai shtoi se dy qendra emergjente mjekësore në qytetet Sarab dhe Hamedan gjithashtu pësuan dëme, me të paktën dy anëtarë të stafit mjekësor të plagosur.
Tedros theksoi se spitalet dhe klinikat janë veçanërisht jetësore gjatë krizave dhe duhet të mbrohen nga efektet e konfliktit të armatosur.
“Gjatë kohërave të krizës, spitalet dhe klinikat janë të nevojshme më shumë se kurrë. Kjo është arsyeja pse është e domosdoshme të sigurohet mbrojtja e tyre në çdo kohë”, tha ai.
Shefi i OBSH-së gjithashtu u bëri thirrje të gjitha palëve të përfshira në luftime të mbrojnë punonjësit e shëndetësisë dhe objektet mjekësore.
“Unë përsëri i bëj thirrje të gjitha palëve që të parandalojnë që objektet shëndetësore, punëtorët dhe pacientët të bëhen viktima të konfliktit”, tha ai.
Tensionet janë përshkallëzuar në të gjithë rajonin që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, të cilat që atëherë kanë vrarë gati 800 njerëz, përfshirë Udhëheqësin Suprem, Ali Khamenei dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.
Irani është përgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe vendet e Gjirit.