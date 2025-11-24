OBSH-ja: Tuberkulozi është sëmundja infektive më vdekjeprurëse në botë, vret 1 milion njerëz çdo vit

Drejtori Rajonal i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për Evropën, Hans Kluge, njoftoi se 1 milion njerëz vdesin çdo vit nga tuberkulozi, “sëmundja infektive më vdekjeprurëse në botë”, transmeton Anadolu.
Kluge ndau një postim rreth tuberkulozit në platformën e mediave sociale të kompanisë X me seli në SHBA.
“Tuberkulozi është sëmundja infektive më vdekjeprurëse në botë, duke vrarë 1 milion njerëz çdo vit”, tha Kluge.
Ai ka shtuar se rezistenca ndaj ilaçeve, bashkë-infeksioni tuberkuloz-HIV, qasja e pabarabartë në kujdesin shëndetësor dhe financimi i pamjaftueshëm po e përkeqësojnë më tej krizën.
Në “Raportin Global të Tuberkulozit 2025”, të botuar më 12 nëntor, OBSH-ja raportoi se më shumë se 1.2 milionë njerëz kanë humbur jetën nga tuberkulozi në vitin 2024, dhe afërsisht 10.7 milionë njerëz u prekën nga sëmundja.