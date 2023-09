OBSH: Më shumë se 9000 njerëz janë ende të zhdukur në fatkeqësinë e përmbytjeve në Libi

Mbi 9,000 njerëz janë ende të zhdukur në Libi pas përmbytjeve shkatërruese të shkaktuara nga stuhia Daniel, tha të shtunën Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).

Trupat e 3,958 personave janë gjetur dhe identifikuar, por numri i të vdekurve pritet të rritet.

Përmbytjet u shtuan nga shembja e dy digave në qytetin lindor Derna, i cili ishte më i godituri. OBSH po punon me Ministrinë e Shëndetësisë së Libisë për të gjurmuar të vdekurit dhe të zhdukurit dhe për të rivendosur shërbimet shëndetësore në zonat e prekura.

“Kjo është një fatkeqësi me përmasa epike,” tha Dr Ahmed Zouiten, Përfaqësuesi i OBSH-së në Libi. “Jemi të pikëlluar nga humbja e papërshkrueshme e mijëra shpirtrave. Mendimet tona janë me familjet që kanë humbur të dashurit, si dhe me të gjitha komunitetet e prekura. Ne jemi të përkushtuar të ofrojmë mbështetjen e nevojshme për të rivendosur shërbimet shëndetësore për popullatën e prekur në Libinë Lindore.”

OBSH ka apeluar për ndihmë ndërkombëtare për të ndihmuar qeverinë libiane t’i përgjigjet katastrofës. Organizata po siguron gjithashtu pajisje dhe pajisje mjekësore për zonat e prekura. /mesazhi