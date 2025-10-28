OBSH: Sulmohet spitali i fundit pjesërisht funksional në qytetin El-Fasher në Sudan

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka bërë të ditur se Spitali i Maternitetit Saudit, spitali i fundit pjesërisht funksional i mbetur në rajonin El-Fasher të Sudanit, u sulmua gjatë fundjavës, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën sociale të kompanisë amerikane X, drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se sipas raportimeve një infermiere u vra dhe tre punonjës të tjerë shëndetësor u plagosën në incident.
“Ka një ndërprerje të komunikimit dhe mund të verifikojmë zhvillime të mëtejshme në spital dhe përreth tij”, shkroi ai.
Tedros bëri thirrje për një ndërprerje të menjëhershme të armiqësive, mbrojtjen e personelit shëndetësor dhe pacientëve, si dhe qasje të papenguar humanitare për të ofruar ndihmë mjekësore.
Të enjten e kaluar, katër agjenci të OKB-së, respektivisht Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), Fondi i OKB-së për Fëmijë (UNICEF), Programi Botëror i Ushqimit (WFP) dhe Agjencia e OKB-së për Refugjatët (UNHCR), thanë se 260 mijë civilë janë të bllokuar në El-Fasher, përfshirë 130 mijë fëmijë që vuajnë nga mungesa akute e ushqimit dhe mungesa e shërbimeve të kujdesit shëndetësor.
El-Fasher ka qenë dëshmitare e luftimeve të ashpra për javë të tëra midis ushtrisë dhe Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) pas një sulmi nga shumë fronte nga grupi paramilitar, i cili ka rrethuar qytetin nga pesë drejtime në një përpjekje për të marrë kontrollin e tij për shkak të rëndësisë së strategjike të qytetit.
RSF-ja ka rrethuar qytetin El-Fasher që nga 10 maji i vitit 2024.
Luftimet midis ushtrisë dhe RSF-së kanë vazhduar që nga prilli i vitit 2023, duke vrarë mijëra njerëz dhe duke çuar në zhvendosjen e miliona të tjerëve.