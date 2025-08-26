OJQ-të në Turqi vazhdojnë të ofrojnë ndihmë të pandërprerë për krizën ushqimore në Gaza

Organizatat joqeveritare (OJQ) në Turqi po punojnë për të gjetur një zgjidhje për krizën ushqimore në Gaza, një krizë që ka vazhduar për 682 ditë për shkak të sulmeve izraelite.
Fondacione dhe shoqata të shumta në Turqi po dërgojnë rregullisht ushqim, veshmbathje, materiale strehimi dhe furnizime shëndetësore, si dhe pako higjienike, ilaçe, pajisje mjekësore dhe produkte për foshnje në Gaza, për të lehtësuar krizën humanitare të shkaktuar nga sulmet izraelite që filluan në rajon më 7 tetor 2023.
Kjo ndihmë e vazhdueshme, e cila ka vazhduar që nga fillimi i sulmit, përqendrohet kryesisht në përpjekjet për të parandaluar përshkallëzimin e krizës ushqimore.
Anadolu si pjesë e Ditës Botërore Humanitare listoi ndihmën e dërguar në Gaza nga shoqatat.
Gjysmëhëna e Kuqe Turke, një OJQ kryesore që dërgon ndihma, udhëhoqi pesë nga dërgesat, të njohura edhe si “Anija e Mirësisë”. Gjysmëhëna e Kuqe Turke dërgoi në rajon gjithsej 869 kamionë (15.089 tonë) me ndihmë humanitare, kryesisht ushqim, produkte higjienike, materiale strehim dhe furnizime mjekësore, nëpërmjet 10 prej këtyre anijeve.
52.164 artikuj ushqimorë të konservuar, të përgatitur nga Gjysmëhëna e Kuqe Turke nga kurbanët e dhuruara për Gazën, u transportuan në Gaza nëpërmjet AFAD (Presidenca e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave) dhe Agjencisë së Ndihmës të Kombeve të Bashkuara (UNRWA). Artikujt, të ngarkuar në 12 kontejnerë dhe të dërguar në Portin e Aleksandrisë, Egjipt, mbërritën në Gaza më 27-28 janar.
Kuzhina e Gjysmëhënës së Kuqe Turke vazhdoi të funksiononte me një kapacitet mesatar ditor prej 15.000 vaktesh në Gazën veriore dhe jugore.
Deri më sot, kjo kuzhinë ka shpërndarë 6.836.500 vakte të ngrohta për person. Që nga 17 gushti, ky kapacitet është rritur në 21.000 vakte për person në ditë në bashkëpunim me Gjysmëhënën e Kuqe Palestineze dhe partnerët lokalë.
– Gjysmëhëna e Kuqe Turke ka shpërndarë 400 tonë ndihma
Përveç kësaj, Gjysmëhëna e Kuqe Turke, e cila siguron artikuj të tillë si pako ushqimore, komplete higjienike dhe batanije nga tregu lokal përmes ekipeve të saj në Gaza, ka shpërndarë 400 tonë ndihma deri më sot.
Gjysmëhëna e Kuqe Turke filloi shpërndarjen e ujit të pijshëm në Gaza me cisterna më 29 nëntor 2024, duke siguruar 20 tonë ujë për familje çdo ditë, duke shpërndarë gjithsej 1.660.000 litra ujë të pijshëm për popullsinë lokale.
Nga 5.000 pakot ushqimore të siguruara përmes Jordanisë, 2.500 u dërguan në Rripin e Gazës më 27 shkurt. Përpjekjet janë duke vazhduar për të siguruar hyrjen e shpejtë të 2.500 pakove ushqimore të mbetura në Gaza.
Gjysmëhëna e Kuqe Turke siguroi gjithashtu që 165 kamionë turq që përmbanin 405 artikuj ndihme humanitare, të cilët ishin shkarkuar në depon e Gjysmëhënës së Kuqe Egjiptiane për shkak të kufizimeve në hyrjen e ndihmës në Gaza, u transportuan në Gaza që nga 3 gushti.
– 15 tonë ujë të pijshëm të pastër çdo ditë nga Shoqata Deniz Feneri
Shoqata Deniz Feneri ofron vakte të ngrohta për 15.000 persona çdo ditë përmes 10 kuzhinave të hapura në Gazën veriore, jugore dhe qendrore. Vaktet e ngrohta shpërndahen në kampe dhe familje në nevojë përmes vullnetarëve dhe personelit lokal.
Shoqata po punon gjithashtu për të adresuar problemet e ujit, të cilat janë bërë një nga problemet më kritike në Gaza për shkak të shkatërrimit të plotë të infrastrukturës. Për këtë qëllim, shoqata shpërndan 15 tonë ujë të pijshëm të pastër çdo ditë. Dy puse uji aktivë mirëmbahen gjithashtu në zonë.
Shoqata gjithashtu ofron ndihmë ushqimore për Spitalin Vefa në Gaza, duke siguruar tre vakte në ditë për pacientët dhe shoqëruesit e tyre.
– IHH shpërndau mbi 35 milionë vakte të ngrohta
Fondacioni i Ndihmës Humanitare për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut (IHH) ka shpërndarë 35.194.381 vakte të ngrohta në rajon që nga fillimi i sulmeve. Fondacioni ka shpërndarë 127.635.120 bukë në rajon dhe 1.200.915 artikuj të ndryshëm ushqimorë, duke përfshirë produkte të konservuara, makarona, pako ushqimesh të gatshme dhe lëng frutash.
Fondacioni shpërndau 206.521 pako ushqimore në rajon, 129.789 thasë miell dhe 17.848 pako perimesh për popullin e Gazës. Fondacioni gjithashtu realizoi 74.810 aksione të kurbanëve 2024-2025 për popullin e Gazës dhe siguroi 2.567 cisterna me ujë të pijshëm në rajon.
– Shoqata Cansuyu dërgoi 1.273 ton ndihmë ushqimore në rajon
Që nga fillimi i sulmeve, Shoqata Cansuyu ka dërguar gjithsej 102 kamionë me ndihma, duke përfshirë pako ushqimore, miell, oriz, vaj, bishtajore, makarona dhe artikuj të tjerë ushqimorë thelbësorë, siç janë produktet e konservuara.
Si pjesë e përpjekjeve të saj, shoqata ka shpërndarë 3.000 pako ushqimore, 285.000 pako bukë, 750 pako perimesh, 500 bombola gazi kuzhine, 349.300 vakte të ngrohta dhe 1.806 cisterna me ujë të pijshëm për njerëzit e Gazës.
Përmes organizatës së saj partnere, shoqata shpërndau 5 cisterna me ujë të pijshëm të pastër dhe vakte të ngrohta për 500 persona në Gazën veriore. Gjithashtu, po shërben vakte të ngrohta në Gazën jugore.
Deri më sot, shoqata ka dërguar gjithsej 1.273 tonë furnizime ushqimore në Gaza nga jashtë dhe gjithashtu po mban gati një autokolonë ndihme humanitare emergjente prej 20 kamionësh në pikat kufitare.
– IDDEF dërgoi 200.000 pako ushqimore në rajon
Federata e Shoqatave Humanitare (IDDEF) ka dërguar ushqime të ngrohta për 4 milionë njerëz, 200.000 pako me ushqime, fruta, perime dhe materiale higjienike, 350.000 pako me bukë dhe 320 tonë miell që nga fillimi i sulmeve në Gaza.
Federata aktualisht po shpërndan vakte të ngrohta dhe 50.000 bukë çdo ditë në Gaza. Përveç kësaj, dy cisterna po shpërndajnë 25.000 litra ujë të pastër çdo ditë nga impiantet aktive të trajtimit të ujit në Gaza.
– Yeryüzü Doktorları arritën më shumë se 900.000 njerëz në Gaza
Që nga 7 tetori, Mjekët në të gjithë Botën (Yeryüzü Doktorları) kanë ofruar mbështetje shëndetësore, ushqimore dhe higjienike për më shumë se 43.000 familje dhe më shumë se 900.000 njerëz në Gaza. Ekipet që ofrojnë trajtim në spitalet Shifa, Al-Aqsa dhe Al-Ahli po ofrojnë gjithashtu vaksinime dhe formulë për fëmijët dhe gratë shtatzëna në stacionin shëndetësor të ngritur në Kampin Yarmouk në veri, në bashkëpunim me UNICEF-in.
Shoqata gjithashtu ofroi mbështetje për paga për më shumë se 280 punonjës të kujdesit shëndetësor dhe shpërndau furnizime mjekësore, ushqim dhe ndihmë higjienike, si dhe mish të konservuar për sakrificë për 155.000 njerëz përmes Egjiptit dhe Jordanisë.
– Vakte të ngrohta nga Shoqata Sadakataşı për 1,2 milion njerëz
Që nga fillimi i sulmeve, Shoqata Sadakataşı ka ofruar kujdes shëndetësor, ushqim, strehim dhe ndihmë emergjente për afërsisht 2 milionë njerëz në Gaza. Shoqata siguroi 6 ambulanca dhe dhjetëra mijëra kuti me ilaçe për spitalet, strehoi 1 mijë familje në dy qytete me tenda dhe 400 studentë në dy shkolla me tenda.
Pako ushqimore u shpërndanë për 22.000 familje në rajone të ndryshme të Gazës, miell për 4.000 familje, bukë për 110.000 familje, 475 cisterna me ujë dhe dy kamionë me ujë të pijshëm. Shoqata gjithashtu siguroi ushqime të ngrohta për 1,2 milion njerëz dhe vazhdoi ndihmën e saj humanitare, duke përfshirë 7 tonë naftë për spitalet, veshmbathje, batanije, tenda dhe mish sakrifice.
Për më tepër, si pjesë e Operacionit të Ndihmës Humanitare për Palestinën, Turqia, nën koordinimin e AFAD-it, ka dërguar 16 anije nga Porti i Mersinit në Portin e El Arishit në Egjipt që nga 7 tetori 2023.