OKB dokumenton vrasjen e 1.076 palestinezëve në Gaza që nga armëpushimi i tetorit 2025

Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut (OHCHR) ka dokumentuar vrasjen e 1.076 palestinezëve në Rripin e Gazës nga shpallja e armëpushimit në tetor 2025 deri në fund të korrikut 2026.
Sipas një deklarate të publikuar të hënën, Ministria palestineze e Shëndetësisë ka raportuar se më shumë se 1.400 palestinezë janë vrarë që nga shpallja e armëpushimit më 10 tetor 2025. Nga viktimat e verifikuara nga OKB-ja, 268 ishin fëmijë, 126 gra dhe 682 burra. Gratë dhe fëmijët përbëjnë 37 për qind të viktimave të dokumentuara.
OKB-ja bëri të ditur gjithashtu se, sipas Ministrisë palestineze të Shëndetësisë, që nga 7 tetori 2023, forcat izraelite kanë vrarë më shumë se 20.000 fëmijë në Gaza.
Vetëm pas shpalljes së armëpushimit, OKB-ja ka verifikuar vrasjen e 64 fëmijëve në sulme të raportuara izraelite ku nuk kishte viktima të rritura. Gjithashtu, janë dokumentuar vrasja e 30 grave dhe e 10 fëmijëve të tjerë në sulme ku viktimat ishin gra dhe fëmijë, pa asnjë burrë të vrarë.
Shefi i Zyrës së OKB-së për të Drejtat e Njeriut në Territoret e Pushtuara Palestineze, Ajith Sunghay, e cilësoi situatën si të papranueshme, duke theksuar se palestinezët kanë vazhduar të përballen me sulme dhe zhvendosje të përsëritura, ndërsa kanë mbetur të kufizuar në një pjesë gjithnjë e më të vogël të Gazës.
Sipas OHCHR-së, forcat izraelite kanë zgjeruar vazhdimisht zonat e dislokimit në Gaza, nga rreth 53 për qind e territorit në kohën e shpalljes së armëpushimit, me synimin për të arritur në 70 për qind, siç ka deklaruar publikisht kryeministri izraelit.
OKB-ja theksoi se e ashtuquajtura “vija e verdhë” nuk përbën një kufi të qëndrueshëm, pasi pozicionet ushtarake kanë lëvizur vazhdimisht drejt zonave palestineze. Deri në fund të korrikut 2026, organizata kishte verifikuar vrasjen e 331 palestinezëve pranë kësaj vije, përfshirë 66 fëmijë dhe 27 gra. Në shumë raste, nuk kishte të dhëna që viktimat përbënin kërcënim për forcat izraelite; disa prej tyre ishin vrarë edhe brenda tendave të tyre.
OHCHR-ja rikujtoi se vrasja e civilëve që nuk marrin pjesë drejtpërdrejt në armiqësi përbën krim lufte, pavarësisht vendndodhjes së tyre apo afërsisë me pozicionet ushtarake.
Në përfundim, Sunghay u bëri thirrje shteteve të tjera të ushtrojnë ndikimin e tyre ndaj Izraelit për të ndalur shkeljet e së drejtës ndërkombëtare, përfshirë ndërprerjen e furnizimit me armë dhe municione që lehtësojnë shkelje të rënda, si dhe mbështetjen e mekanizmave ndërkombëtarë të llogaridhënies.